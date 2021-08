김태오 DGB금융 회장 "ESG 실천으로 더 나은 미래 열어갈 것"

메타버스 플랫폼서 지속가능 보고서 발간 기념식

김 회장, 캐릭터 형태로 등장해 지속가능경영 포부 밝혀

"누구나 쉽게 접근 가능하도록 메타버스 활용"

"앞으로도 이해관계자와의 적극적인 소통과 체계적인 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영 실천을 통해 더 나은 미래를 열어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다" 메타버스 플랫폼에 캐릭터 형태로 등장한 김태오 DGB금융그룹 회장이 이 같은 포부를 밝혔다. 17일 개최된 그룹 지속가능경영보고서 발간 기념식에서다.

DGB금융은 코로나19 확산 방지 등을 위해 금융권 최초로 메타버스 기반 소셜 커뮤니케이션 서비스 '이프랜드(ifland)'에서 기념식을 열었다. 그룹의 ESG 각 분야 활동과 성과를 되돌아보고 '2020-2021 지속가능경영보고서'의 내용을 바탕으로 향후 방향성을 공유하기 위한 목적의 행사였다.

김 회장은 이 자리에서 "DGB의 ESG 활동을 알리는 15번째 보고서를 발간하게 돼 뜻깊게 생각한다"면서 "딱딱한 보고서 이미지를 벗어나 누구나 쉽게 접근이 가능하도록 MZ세대에게도 친숙한 가상공간인 메타버스를 활용했다"고 말했다.

DGB금융은 금융지주사 체제 출범 10주년을 맞아 그간의 ESG 활동과 성과를 체계적으로 정리하고 미래 ESG 전략 방향을 제시했다고 설명했다. 아울러 인권영향평가를 통해 경영 및 비즈니스 관행에서의 잠재적 인권리스크를 파악하고 이를 개선하기 위한 과제를 도출해 인권존중 책임을 강화하는 내용의 인권보고서를 별도로 발간했다.

보고서는 글로벌 지속가능경영보고서 가이드라인(GRI)을 기본으로 유엔글로벌콤팩트(UN Global Compact) 10대 원칙과 유엔 지속가능발전목표(SDGs), 사회적 책임에 관한 국제표준(ISO26000)을 반영했다.

객관성과 투명성을 확보하기 위해 국제 검증표준(AA1000AS v3)에 따라 제3자 독립검증기관의 중대성 평가와 검증을 수행했으며, 온실가스 배출량 또한 제3자 검증을 완료해 객관성을 더했다는 설명이다.

김 회장은 "이번 보고서를 통해 지속가능성의 핵심가치를 내부 경영시스템과 통합해 글로벌 수준의 우수 금융그룹으로 도약하는 이정표로 삼겠다"고 강조했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr