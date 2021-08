[아시아경제 강나훔 기자] 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 4,500 등락률 -3.30% 거래량 507,930 전일가 136,500 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 실적부진 늪에 빠진 대형게임株[클릭 e종목] “넷마블, 부진한 상반기…신작에 거는 기대”[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 은 보유 중인 카카오게임즈 주식 전량인 321만8320주를 13일 장 개시 전 시간외 대량매매를 통해 매도한다고 12일 공시했다.

처분 금액은 2536억원이다.

2018년 카카오게임즈에 500억원을 투자한 넷마블은 3년만에 370%에 달하는 투자 수익을 실현하게 된다.

넷마블 관계자는 "유동성 및 재무 건전성 확보 차원으로 투자주식을 매각하게 됐다"고 설명했다.

넷마블은 이 자금을 소셜 카지노 게임 업체 '스핀엑스' 인수에 쓸 것으로 보인다. 스핀엑스 인수 대금은 2조5000억원이다.

앞서 넷마블은 인수 결정 당일 1조7786억원에 달하는 단기차입금 증가를 결정했다. 이달 10일에는 카카오뱅크 주식 600만주를 장내 매도했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr