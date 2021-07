반도체 불안·코로나19 재확산에…코스피 하락세

장중 3259선까지 하락

코스닥도 하락세…1044선까지도 밀려

[아시아경제 공병선 기자] 반도체 업황의 불안과 전 세계적 코로나19 재확산 때문에 코스피가 약세를 나타내고 있다. 외국인과 기관은 코스피와 코스닥 가리지 않고 팔아치우는 반면 개인은 사들이고 있다.

16일 오전 11시2분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.66%(21.59포인트) 하락한 3264.63을 기록했다. 이날 오전 10시4분 3259.32까지 떨어지기도 했다.

반도체 업황 불안 때문에 국내 증시가 흔들리는 것으로 보인다. 15일(현지시간) 세계 최대 반도체 파운드리(수탁생산) 업체 TSMC는 실적 발표에서 차량용 반도체 품귀 현상이 조만간 완화될 것이라고 밝혔다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “올해 상반기 누렸던 호재의 끝을 이야기하는 것”이라며 “반도체 업종에 대한 투자심리가 위축되면서 필라델피아 반도체 지수는 2.14% 하락했다”고 설명했다. 실제로 이날 반도체 업체들이 속한 코스피의 전기전자, 코스닥의 반도체 업종별 지수는 각각 1%대 낙폭을 나타냈다.

코로나19의 재확산도 부담되는 요소다. 16일 오전 12시 기준 국내 코로나19 신규 확진자 수는 1536명으로 3일 연속 1500명 이상 발생했다. 미국 역시 코로나19가 재확산 되고 있다. 15일 미 CNN에 따르면 50개 주 가운데 35개 주에서 최근 1주일간 코로나19 신규 확진자 수가 전주보다 50% 이상 증가했다. 이에 여행, 레저, 소비, 에너지 관련 종목들이 약세를 나타냈다.

외국인과 기관의 매도세는 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 1862억원, 3605억원을 순매도했다. 개인은 5912억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 기계의 낙폭은 1.61%로 가장 컸다. 이어 철강금속(-1.32%), 섬유의복(-1.31%), 전기전자(-1.19%), 운수장비(-1.08%) 등 순으로 하락했다. 의료정밀(1.30%), 종이목재(1.00%), 의약품(0.46%), 음식료업(0.36%), 전기가스업(0.02%) 등은 상승했다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 약세를 나타냈다. SK하이닉스의 낙폭은 2.02%로 가장 컸다. 이어 기아(-1.59%), 현대차(-1.30%), 카카오(-1.25%), 삼성전자(-1.12%), 셀트리온(-0.94%), 삼성SDI(-0.27%) 순으로 떨어졌다. 삼성바이오로직스(2.63%), NAVER(0.89%), LG화학(0.49%)은 상승했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.63%(6.60포인트) 하락한 1047.71을 기록했다. 이날 오전 10시9분 기준 1044.70까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 762억원, 608억원을 순매도했다. 개인은 1442억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 반도체의 낙폭은 1.33%로 가장 컸다. 이어 금융(-1.30%), 운송장비·부품(-1.30%), 비금속(-1.26%), 제약(-1.16%) 등 순으로 하락했다. 디지털콘텐츠(1.70%), 기타 제조(0.87%), IT S/W&SVC(0.58%), 섬유·의류(0.31%), 화학(0.30%) 등 순으로는 올랐다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 약세를 나타냈다. 씨젠의 낙폭은 3.75%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비(-3.36%), 셀트리온제약(-1.40%), 셀트리온헬스케어(-1.23%), CJ ENM(-0.78%), 에코프로비엠(-0.56%), SK머티리얼즈(-0.44%) 순으로 하락했다. 카카오게임즈(7.02%), 펄어비스(2.80%)는 상승했다. 알테오젠은 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr