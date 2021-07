국회국민통합위, 개헌 특위 촉구…박병석 "각 당 후보 결정되면 의견 전달"

[아시아경제 박철응 기자] 국회국민통합위원회가 개헌을 위한 특위 구성을 촉구했다.

국회국민통합위원회는 14일 국회에서 전체회의를 열었으며 유인태 정치분과위원장이 '갈등 완화와 국민 통합을 위한 정치제도와 헌정질서 개혁에 관한 건의문(안)'을 발표했다.

박병석 국회의장을 비롯해 임채정·김형오 공동위원장, 김광림 경제분과위원장, 임현진 사회분과위원장 등이 영상으로 참여했다.

유 위원장은 건의문(안)을 통해 "현행 승자독식의 권력구조 및 의회·정당 제도가 구조적으로 대립과 갈등을 조장하고 국민통합을 저해하고 있다"며 "이를 개혁하기 위하여 조속히 국회에 '헌법개정 및 정치개혁 특별위원회(헌정특위)'를 구성하여 논의를 시작할 것과, 올 정기국회 종료 전 여·야 합의로 권력구조 개편 및 선거제도 개혁을 마무리하고 합의된 개헌안을 국민투표에 부칠 것"을 제안했다.

김형오 공동위원장은 “대통령선거를 앞둔 시기에 개헌 논의는 순수성을 유지하기 어렵다”는 우려를 표했다. 박병석 국회의장은 "각 당의 후보가 결정되면 어떤 형태로든 국민통합위원회 의견을 전달할 계획"이라면서 김형오 위원장의 개헌 시기 관련 의견에 대해서는 "정치분과에서 합의된 의견을 존중할 필요가 있다"고 했다.

김광림 경제분과위원장은 "부동산·노동·사회안전망·규제·혁신성장·교육·공정경제·동반성장·재정의 9대 과제 추진이 필요하다"면서 "분야별 통합·일괄타결을 위한 사회적 대타협기구를 설치하고, 국회 계류 중인 경제 관계 법안을 여야 합의로 조속히 처리하기 위한 국회의장 소속 기구를 설치할 것"을 촉구했다.

임현진 사회분과위원장은 "사회적 연대와 포용을 확대하기 위하여 세대갈등, 계층갈등, 일자리 갈등, 젠더갈등과 디지털 격차, 고립과 배제, 혁신 관련 갈등을 해결해야 한다"면서 연합정치가 이루어져야 한다고 했다. 또 소득기반 전국민 사회보험과 같은 노동·복지·혁신의 복합 해법 제시가 중요하다고 강조했다.

국회국민통합위원회는 지난 2월 박병석 국회의장이 사회 갈등과 분열을 극복하고 코로나19 이후 변화된 사회 환경에 따른 국민통합 과제를 논의하고자 총 23명의 자문위원을 위촉하며 공식 출범하였다.

