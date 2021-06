[아시아경제 오주연 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 46,300 전일대비 800 등락률 -1.70% 거래량 354,728 전일가 47,100 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 [ESG 경영시대] ㈜GS, 제1회 ESG위원회 개최…전 계열사 친환경 경영 본격화유가 고공행진...정유주 전망 장밋빛주유 앱·드론 배송…GS칼텍스 '미래형 주유소' 선보인다 close 는 휴젤 인수 추진 보도와 관련한 한국거래소의 조회공시 요구에서 "컨소시엄 참여를 통한 소수지분 투자 방안을 검토한 바 있으나, 현재까지 확정된 바는 없다"고 29일 답변했다.

회사 측은 "추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 하겠다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr