[아시아경제 이정윤 기자] 한양대가 다음 달부터 대면 수업 확대를 앞두고 코로나19 예방을 위해 학내에 유전자증폭(PCR) 검사시스템을 운영한다.

한양대는 9월부터 확대되는 대면수업에서 학생들이 느낄 수 있는 불안감을 해소하고, 코로나19 확산방지와 교육·연구 기능의 점진적 정상화를 위해 해당 시스템을 도입했다고 25일 밝혔다.

기숙사에 거주 학생과 마스크 착용이 어려운 수업을 듣는 학생들은 주 1회 의무적으로 PCR 검사를 받아야 한다. 그 밖의 학교 구성원은 원할 경우 검사를 받으면 된다. 검사 결과는 4시간 내로 통보된다.

한양대 관계자는 "선제적 검사로 학생들이 불안감을 해소하고 지난 학기보다 다양한 활동을 할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

