삼성전자 2.5%↑… 대장주 반등에 코스피도 상승마감

외국인·기관 동반 매수 유입…한 달 만에 3240대에 안착

삼성전자, SK하이닉스 등 시가총액 최상위 대형 반도체주의 상승세에 힘입어 코스피가 3240대에 안착했다.

3일 코스피는 전날보다 0.72%(23.20포인트) 오른 3247.43에 마감했다. 코스피가 3240선으로 마감한 것은 지난달 10일 이후 약 한 달 만이다. 오후 1시14분께에는 3258.50까지 오르기도 했다. 반도체 업종의 강세가 두드러졌다. 시총 1,2위를 차지하는 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 2%대 상승하며 지수를 견인한 것이다.

외국인과 기관의 양매수도 지수 상승에 기여했다. 이들은 각각 2314억원, 4490억원어치를 순매수했다. 반면 개인은 6844억원을 순매도했다.

업종별로는 의료정밀 업종의 상승폭이 2.89%로 가장 컸다. 전기·전자(2.32%) 업종도 2%대 상승률을 보였다. 이어 제조업(1.17%), 전기가스업(0.84%) 등의 순서였다. 철강·금속(-1.60%), 보험(-0.98%), 음식료품(-0.67%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목들은 대부분 상승했다. 삼성전자의 상승폭이 2.48%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스(2.38%), 삼성SDI(1.47%), 기아(0.81%), 삼성바이오로직스(0.73%), LG화학(0.62%), 현대차(0.21%) 등의 순서였다. 카카오(-0.39%), NAVER(-0.28%) 등은 떨어졌다. 셀트리온은 보합을 기록했다.

코스닥도 990에 올라섰다. 전날 대비 0.93%(9.09포인트) 오른 990.19에 마감한 것이다. 지난달 10일 이후 처음으로 990대로 장을 마쳤다.

코스닥 시장에서도 외국인과 기관의 동반 매수세가 두드러졌다. 각각 1443억원, 13억원어치를 순매수했다. 개인은 1348억원을 순매도했다.

대부분 업종이 오름세를 보였다. 통신장비 업종이 3.56%로 가장 많이 올랐다. 이어 반도체(2.52%), IT H/W(2.14%), 인터넷(2.03%) 등도 2%대 상승률을 기록했다. 음식료·담배(-0.53%), 섬유·의류(-0.27%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목들도 대부분 올랐다. 카카오게임즈의 상승폭이 3.56%로 가장 컸다. 이어 알테오젠(1.85%), SK머티리얼즈(1.66%), 에코프로비엠(1.02%), 셀트리온제약(0.51%), CJ ENM(0.36%), 셀트리온헬스케어(0.34%) 등의 순이었다. 펄어비스(-1.52%), 에이치엘비(-0.15%) 등은 떨어졌고 씨젠은 보합을 보였다.

