"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)

[아시아경제 지연진 기자] 1일 국내 증시가 한국 경제 개선 소식이 잇따르면서 상승세를 이어갔다. 코스피 시장에선 기관들이 순매수세가 개인과 외국인의 매도 물량을 받아냈고, 코스닥에선 동학개미들이 지수 상승을 견인했다.

코스피 지수는 이날 전일대비 17.95포인트(0.54%) 상승한 3221.87로 거래를 마감했다. 개인이 6136억원, 외국인이 355억원 어치를 팔아치웠지만, 기관이 6530억원 상당을 순매수하며 지수를 이끌었다.

코스피는 전날 경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국 경제 성장률을 두달만에 0.5% 포인트 상향한 3.8%로 전망하면서 이날 상승세로 출발했다. 여기에 지난달 수출 증가율이 45% 웃돌면서 32년만에 최고치를 기록한 점이 주가 상승으로 이어졌다는 분석이다. 이경민 대신증권 투자전략팀장은 "OECD 한국경제 성장율 상향과 중국 PMI(구매관리지수) 상승으로 경기 회복에 힘을 실어줬다"고 설명했다.

실제 이날 코스피에선 실적 개선세가 뚜렷한 종목을 중심으로 주가가 크게 뛰었다. 대우조선해양이 10% 가까이(9.94%) 급등했고, 현대미포조선(5.56%), 삼성중공업(5.29%)도 올해 글로벌 경기회복으로 실적이 빠르게 개선될 것이라는 전망이 나오며 강세를 보였다.

시가총액 상위 10개 종목에선 카카오가 전일대비 3.25%나 뛰었고, 네이버(1.24%)와 SK하이닉스(1.18%)도 상승 마감했다. LG화학은 이날 보합세를 보이다 막판 0.73% 올랐고, 현대차와 삼성SDI도 오후 들어 반등하며 각각 0.85%와 0.16% 상승했다.

반면 삼성바이오로직스(-1.53%)와 셀트리온(-0.73%)은 약세를 나타냈다.

코스닥 지수는 전일대비 2.81포인트(0.29%) 상승한 984.59를 기록했다. 개인이 982억원 상당을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 169억원과 714억원을 순매도했다. 코스닥은 이날 오전 상승 출발한 뒤 하락 전환을 거듭했지만 오후들 어 오름폭을 확대했다.

시가총액 상위 종목에선 에이치엘비가 4% 넘게 상승했고, 카카오게임즈(0.38%)와 에코프로비엠(-0.51%), 씨젠(0.89%), 등도 오름세를 기록했다. 장 중 등락을 거듭한 CJ ENM와 SK머티리얼즈도 각각 0.06%와 0.12% 상승 마감했다. 반면 셀트리온헬스케어(-0.99%)와 셀트리온제약(-0.22%), 펄어비스(-1.49%) 등은 약세를 보였다.

이날 발표된 한국의 5월 수출은 507억달러로 전년대비 45.6% 증가한 것으로 나타났다. 이는 32년만에 최대 증가율이다. 반도체(+24.5%)는 2018년 이후 처음으로 수출액이 100억달러를 돌파했고, 자동차(+93.7%)는 차량용 반도체 부족에 따른 공급망 차질에도 불구하고, 2016년 이후 최고 수출액을 기록했다.

석유제품(+164.1%)과 석유화학(+94.9%)도 유가와 수요 회복 등으로 큰 폭의 성장을 지속했다. 정여경 NH투자증권 연구원은 "특히 석유제품은 백신 보급으로 선진국 내 여행 수요 증가에 따른 영향이 주목할 만하다"며 "항공사들이 노선을 증편하는 과정에서 항공유 등의 운송용 석유제품 수요가 증가했다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr