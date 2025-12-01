HD현대중공업-HD현대미포 공식 합병…통합 법인 출범해

글로벌 조선 재편 속 K조선 체제 정비

'통합' HD현대重, 방산 경쟁력 강화

2035년 매출 37조원 목표로

HD현대중공업과 HD현대미포가 공식 합병해 1일 통합 법인 'HD현대중공업'으로 새롭게 출범했다. 중국과 일본이 조선업 구조 재편을 가속하며 국가 단위 대형 조선사를 구축하는 흐름 속에서 한국 역시 조선업 경쟁력의 체계를 재정비해 경쟁력을 공고히 한다는 목표다.

HD현대는 지난 8월 합병을 추진한 뒤 모든 절차를 완료했다며, 이날 통합 HD현대중공업을 통해 2035년 매출 37조원을 달성하겠다고 밝혔다. 양사 통합은 양적·질적 대형화를 넘어 설계와 연구개발(R&D), 생산 역량을 일원화해 시너지를 극대화하기 위한 전략이라고 알렸다. 글로벌 선박 발주가 대형 조선사 중심으로 재편되는 흐름에 대응한 조치로 해석된다.

정기선 HD현대 회장이 1일 영상 메시지를 통해 통합 HD현대중공업 출범을 축하했다.

특히 HD현대는 통합 법인이 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트와 방산 분야 경쟁력 강화에도 본격적으로 기여할 것으로 기대하고 있다. 기존 HD현대중공업이 보유해온 함정 건조 기술력에 HD현대미포의 중형선 도크·설비·인력을 결합해 방산 매출을 2035년까지 약 10배 수준인 10조원으로 끌어올리겠다는 목표도 내놨다. 글로벌 안보 수요 확대와 미국 중심 공급망 재편 흐름을 고려하면 방산과 특수선 시장에서 통합 효과가 수주 가능성을 높일 것이라는 전망도 나온다.

친환경 선박과 차세대 기술 개발에서도 통합 시너지가 가속된다. 양사의 R&D 역량을 하나로 모아 중형선에서 먼저 확보한 신기술을 대형선으로 확장 적용하고, 암모니아·수소 추진 등 미래 선박 기술에서 초격차를 이어가기 위한 기반을 마련한다는 구상이다. 자율운항과 스마트십 개발 속도 역시 통합 체계 아래서 보다 빨라질 것으로 예상된다.

시장 확대 효과도 기대된다. 최근 북극항로 개발로 주목받는 쇄빙선 등 특수목적선 수요 증가에 대응해 양사가 보유한 실적 포트폴리오를 통합함으로써 신규 시장 진입과 다변화 전략을 병행할 방침이다. 통합 HD현대중공업은 대형·중형 전 영역을 아우르는 조선 포트폴리오를 갖추면서 글로벌 수주 경쟁력의 폭을 넓히게 됐다.

정기선 HD현대 회장은 축하 영상 메시지에서 "오늘은 우리나라 조선산업의 새로운 역사가 시작되는 날"이라며 "양사가 가진 기술력과 노하우에 임직원들의 열정이 더해진다면 새로운 혁신이 시작될 것"이라고 말했다. TV 광고 '진짜 멋있는 남자'에 출연한 배우 김우빈도 사내 방송을 통해 "이번 통합이 더 강한 조선을 위한 도약이자, 더 큰 대한민국을 향한 새로운 출발이 되길 바란다"며 축하 메시지를 전했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



