美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐

코스피 상승 출발했지만 결국 하락 마감

코스닥 상승 마감…개인 매수세 비교적 거세

[아시아경제 공병선 기자] 미국 증시의 혼조세로 인해 투자심리가 위축되면서 장 초반 상승했던 코스피가 약보합으로 장을 마쳤다. 코스닥은 개인 매수세에 힘입어 강보합을 보였다.

26일 코스피는 전 거래일 대비 0.09%(2.89포인트) 하락한 3168.43으로 장을 마감했다. 이날 상승 출발했지만 하락 전환되면서 오후 1시16분 3160.30까지 떨어지기도 했다.

미국 증시가 불안함을 보이면서 국내 증시에도 악영향을 끼쳤다. 25일(현지시간) 발표된 미 5월 소비자신뢰지수가 117.2에 그치면서 지난달에 기록한 117.5과 예상치 119.5보다 하회했다. 아울러 지난주 바이든 행정부는 공화당과의 협상을 위해 인프라 투자 규모를 2조3000억달러(약 2568조원)에서 1조7000억달러로 하향 조정했지만 공화당은 1조달러 규모의 투자안을 오는 27일에 제출하겠다고 밝혔다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “25일 미 증시가 결과적으론 소폭 하락에 그쳤지만 장 초반 상승을 반납하고 약세를 보인 것”이라며 “인프라 관련 투자 불확실성이 커져 유동성 공급에 대한 기대가 약화된 점은 국내 증시의 투자심리를 위축시키는 요인”이라고 설명했다.

개인과 외국인의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 이날 개인과 외국인은 2389억원, 295억원을 순매도했다. 기관은 2820억원을 순매수했다.

강세를 보인 업종이 다수였다. 전기가스업의 상승폭은 4.48%로 가장 컸다. 이어 기계(2.75%), 건설업(1.46%), 음식료업(1.35%), 의료정밀(1.22%) 등 순으로 올랐다. 철강금속(-2.73%), 화학(-1.00%), 운수장비(-0.91%), 의약품(-0.79%), 제조업(-0.43%) 등 순으론 떨어졌다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 832,000 전일대비 60,000 등락률 -6.73% 거래량 750,823 전일가 892,000 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주]LG화학, 배터리 리콜 소식에 시총 3.8조원 증발 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시 close 의 낙폭이 6.73%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 15,000 등락률 -1.76% 거래량 140,905 전일가 850,000 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (-1.76%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 4,000 등락률 -1.76% 거래량 1,083,512 전일가 227,500 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 [실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시 close (-1.76%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 637,000 전일대비 6,000 등락률 -0.93% 거래량 193,709 전일가 643,000 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (-0.93%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 500 등락률 -0.61% 거래량 1,588,499 전일가 81,800 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 차량용 반도체 품귀, '이 종목' 상승할 차례 온다 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시 close (-0.61%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,500 전일대비 1,500 등락률 -0.55% 거래량 282,097 전일가 272,000 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (-0.55%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 11,858,817 전일가 79,900 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내위드텍, 삼성전자에 111억원 규모 장비 공급대국민 종목 “삼성전자” 물리신 분! close (-0.13%) 순으로 하락했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 363,000 전일대비 5,000 등락률 +1.40% 거래량 542,184 전일가 358,000 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내마지막 “대선주자 1위” 관련 황금주!! 조용할 때 잡아야 오릅니다[이슈 Q&A] 잔여백신, 내일부터 네이버·카카오 조회·예약 서비스 close (1.40%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 1,500 등락률 +1.27% 거래량 2,298,944 전일가 118,000 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내[이슈 Q&A] 잔여백신, 내일부터 네이버·카카오 조회·예약 서비스불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시 close (1.27%)는 강세를 나타냈다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,966,942 전일가 123,000 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내반도체 대란!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 주가 훨훨!!불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시 close 는 보합세로 마감했다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.41%(3.99포인트) 상승한 966.06으로 장을 마쳤다. 이날 오후 2시53분 967.49까지 오르기도 했다.

개인의 매수세가 강보합으로 이어졌다. 개인은 591억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 15억원, 241억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 방송서비스의 상승폭은 2.83%로 가장 컸다. 이어 정보기기(2.80%), 통신방송서비스(2.26%), 출판·매체복제(1.90%), 건설(1.63%) 등 순으로 상승했다. 운송장비·부품(-1.07%), 유통(-0.33%), 섬유·의류(-0.31%), 반도체(-0.18%), 기타서비스(-0.12%) 등 순으론 떨어졌다.

약세를 보인 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,800 전일대비 700 등락률 -2.09% 거래량 502,861 전일가 33,500 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close 의 하락폭은 2.09%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 134,300 전일대비 2,000 등락률 -1.47% 거래량 95,613 전일가 136,300 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (-1.47%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 70,500 전일대비 900 등락률 -1.26% 거래량 163,609 전일가 71,400 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (-1.26%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,000 전일대비 1,100 등락률 -0.93% 거래량 500,624 전일가 118,100 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (-0.93%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 69,800 전일대비 200 등락률 -0.29% 거래량 773,042 전일가 70,000 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (-0.29%) 순이다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 160,100 전일대비 6,500 등락률 +4.23% 거래량 486,039 전일가 153,600 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (4.23%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,400 전일대비 1,300 등락률 +2.54% 거래량 525,895 전일가 51,100 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (2.54%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 175,600 전일대비 1,300 등락률 +0.75% 거래량 128,555 전일가 174,300 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (0.75%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 320,000 전일대비 300 등락률 +0.09% 거래량 16,422 전일가 319,700 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close (0.09%)는 상승했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 58,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 82,411 전일가 58,400 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 혼란스러운 증시…코스피 약보합 나타내불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시기관 매수세에…코스피 상승 출발 close 는 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr