불안한 美 증시에…관망에 들어간 국내 증시

코스피 상승 출발했지만 하락 전환돼

미국 5월 소비자신뢰지수 시장 예상치 하회

[아시아경제 공병선 기자] 미국의 주택 및 소비 지표 등이 부진하면서 미 증시가 하락한 가운데 국내 증시는 관망세를 보이고 있다. 개인은 코스피를 순매도하는 반면 기관이 사들이면서 약보합세를 보이고 있다.

26일 오전 11시3분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.11%(3.42포인트) 하락한 3167.90을 기록했다. 이날 상승 출발하면서 오전 9시47분 3183.97까지 오르기도 했지만 하락 전환됐다.

미국의 경제 지표가 부진하면서 관망세에 들어갔다. 한지영 키움증권 연구원은 “25일(현지시간) 미국 증시는 인플레이션 경계심리가 남아있는데 신규주택판매,소비자신뢰지수 등 주요 실물 및 심리지표가 부진했다”며 “시장과 미 연방준비제도(Fed) 간 물가 전망 및 판단에 대한 간극이 줄어들지 않아 단기적인 시장 방향성이 상실되고 있다”고 분석했다.

실제로 미국의 5월 소비자신뢰지수는 117.2를 기록하며 지난달 117.5는 물론 예상치인 119.5보다도 하회했다. 신규 주택판매 중간가격은 지난달 33만4200달러(약 3억7457만원)보다 상승한 37만2400달러를 기록했다. 케이스·쉴러 주택가격 지수는 전년 대비 13.3% 급등했다.

개인의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 이날 개인은 2752억원을 순매도했다. 외국인은 232억원, 기관은 2403억원을 순매수했다.

업종의 향방은 엇갈렸다. 전기가스업의 상승폭은 3.89%로 가장 컸다. 이어 기계(2.62%), 음식료업(1.14%), 통신업(0.98%), 서비스업(0.82%) 등 순이었다. 철강금속(-2.95%), 섬유의복(-1.53%), 은행(-0.48%), 의약품(-0.42%), 화학(-0.35%) 등 업종은 약세를 나타냈다.

하락한 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 849,000 전일대비 43,000 등락률 -4.82% 거래량 349,242 전일가 892,000 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) 의 낙폭은 -4.15%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 842,000 전일대비 8,000 등락률 -0.94% 거래량 53,385 전일가 850,000 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (-0.94%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 2,000 등락률 -0.74% 거래량 158,604 전일가 272,000 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (-0.55%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 2,000 등락률 -0.88% 거래량 325,587 전일가 227,500 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (-0.44%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 637,000 전일대비 6,000 등락률 -0.93% 거래량 83,190 전일가 643,000 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (-0.31%) 등 순으로 떨어졌다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 364,500 전일대비 6,500 등락률 +1.82% 거래량 296,121 전일가 358,000 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (2.09%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,000 등락률 +0.85% 거래량 1,240,813 전일가 118,000 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (0.42%)는 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 5,549,359 전일가 79,900 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,829,241 전일가 123,000 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) , 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 679,938 전일가 81,800 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전 거래일 대비 0.28%(2.70포인트) 상승한 964.77을 기록했다. 이날 오전 9시55분 967.47까지 오르기도 했다.

코스닥은 개인의 매수세가 거세다. 개인은 1009억원을 사들였다. 외국인과 기관은 각각 231억원, 478억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 방송서비스의 상승폭은 2.77%로 가장 컸다. 이어 통신방송서비스(2.11%), 금융(2.08%), 건설(2.03%), 출판·매체복제(1.89%) 등 순으로 올랐다. 운송장비·부품(-0.75%), 섬유·의류(-0.67%), 유통(-0.31%), 인터넷(-0.24%), 통신서비스(-0.13%) 등 순으론 떨어졌다.

강세를 보인 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 158,900 전일대비 5,300 등락률 +3.45% 거래량 309,794 전일가 153,600 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) 의 상승폭은 3.84%로 가장 컸다. 이어 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,000 전일대비 900 등락률 +1.76% 거래량 353,758 전일가 51,100 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (2.15%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 177,400 전일대비 3,100 등락률 +1.78% 거래량 68,142 전일가 174,300 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (1.49%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 319,000 전일대비 700 등락률 -0.22% 거래량 7,563 전일가 319,700 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (0.50%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 70,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 474,081 전일가 70,000 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (0.43%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 58,600 전일대비 200 등락률 +0.34% 거래량 34,343 전일가 58,400 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (0.34%) 등 순으로 올랐다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,050 전일대비 450 등락률 -1.34% 거래량 260,880 전일가 33,500 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (-1.49%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 70,500 전일대비 900 등락률 -1.26% 거래량 94,196 전일가 71,400 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (-1.26%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 134,800 전일대비 1,500 등락률 -1.10% 거래량 51,640 전일가 136,300 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (-1.17%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,800 전일대비 1,300 등락률 -1.10% 거래량 279,764 전일가 118,100 2021.05.26 11:27 장중(20분지연) (-0.93%) 등은 하락했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr