정상회담 앞서 백악관 명예훈장 수여식 참석…바이든 대통령과 인사 나눠

속보[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 21일 오후(현지시간) 미국 백악관을 방문해 조 바이든 대통령과의 한미정상회담을 시작했다.

한미 정상은 코로나19 백신 협력과 반도체, 전기차배터리 공급망 협력, 한반도 비핵화와 평화정착 등 양국의 현안을 논의할 계획이다.

한편 문 대통령은 한미정상회담에 앞서 외국 정상 중 최초로 백악관에서 열린 명예훈장 수여식에 참석해 바이든 대통령과 인사를 나눴다. 바이든 대통령은 한국전쟁 참전 용사 랄프 퍼켓 예비역 대령에게 명예훈장을 수여했다. 문 대통령은 인사말을 통해 바이든 대통령에 대한 감사 인사와 퍼켓 예비역 대령에 대한 축하 인사를 전했다.

(워싱턴)=청와대 공동취재단·(서울)=류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr