58세 남성과 결혼한 19세 인니 소녀 "그의 삶 끝날 때까지 돌볼 것"

과거 신부 어머니에게 청혼했다 퇴짜

지참금 땅 1헥타르, 77만 원

신랑 "농부로 지금처럼 살고 싶다"

[아시아경제 김봉주 기자] 인도네시아에서 58세 남성과 결혼한 19세 소녀가 "합의 결혼이 맞다"면서 "그의 삶이 끝날 때까지 돌 볼 것"이라고 밝혀 눈길을 끌고 있다.

12일 현지언론에 따르면 이달 7일 남부 술라웨시의 바나 마을에서 58세 남성 보라와 19세 소녀 아이라 파질라의 예식이 거행됐다.

39살의 나이 차이 때문에 사람들은 어린 아이라가 가난 때문에 팔려 가는 것이 아니냐며 수군거렸다.

게다가 신랑은 아이라의 어머니에게 청혼했다가 퇴짜 맞은 적이 있으며, 신랑과 신부 집안 사이에 친족 관계가 있는 것으로 알려졌다.

오래전 이혼한 아이라의 어머니는 아이라 등 삼 남매를 홀로 키웠다.

아이라는 "나는 남편 보라가 나이가 많고, 오래 혼자 살았기 때문에 청혼을 받아들였다"면서 "그의 삶이 끝날 때까지 돌보고 싶다"고 말했다.

신랑은 지참금으로 1천만 루피아(약 77만원)의 현금과 1헥타르의 땅을 신부에게 건넸다.

보라는 결혼 후 자신의 작은 집에서 신혼살림을 시작하며 "농부로 지금처럼 살고 싶다"라고 전했다.

인도네시아는 미성년자 혼인율이 세계에서 가장 높은 나라 중 하나로 꼽힌다. 유니세프에 따르면, 인도네시아 소녀 10명 중 7명이 18세 이전에 혼인한다.

또 아이라와 보라처럼 한 세대의 나이 차를 뛰어넘어 결혼하는 사례도 적지 않다.

지난해 10월에는 서부자바주 수방에서 78세 아바 사르나와 17세 노니 나비타가 61세의 나이 차이를 극복하고 결혼했다가 혼인 20여 일 만에 결별했다.

신랑은 당시 결혼 지참금으로 신부에게 현금 1천만 루피아(약 77만원)와 금 11g, 새 오토바이를 선물했다.

인도네시아 의회는 지난 2019년 여성의 법정 혼인 최저연령을 16세에서 19세로 상향했지만, 부모들이 요구하면 종교 당국의 승인하에 조혼이 이어지고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr