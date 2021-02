[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 25일부터 코로나19 긴급재난지원금의 원활한 지급을 위해 일시 중지했던 지역화폐 ‘장성사랑상품권’ 판매를 재개한다고 23일 밝혔다.

군은 상품권 소진 시까지 10% 할인 판매를 실시해 지역경제 활성화를 유도할 방침이다.

또 상품권 사재기와 부정 수급을 방지하고 다수의 군민들에게 혜택이 돌아갈 수 있도록, 1인당 판매 한도를 종전 100만 원에서 50만 원으로 축소해 운영한다.

올해부터 새롭게 선보이는 카드형 장성사랑상품권은 내달 5일에 출시할 예정이다.

유두석 군수는 “장성사랑상품권 판매 재개로 역외 자금 유출을 방지하고 경기 부양을 도모하겠다”며 “소상공인의 경영난 회복과 민생 안정이 기대된다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr