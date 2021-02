1兆클럽 늘었는데도 시원찮은 바이오株

올해 들어 내리막…반도체·전기차 등 업종에 관심 밀려나

3월 이후 반등 주목…주요 학회서 임상결과 나올 시 기대감↑

[아시아경제 이민우 기자] 매출 1조원을 돌파한 제약·바이오 상장사가 지난해 처음으로 10곳을 넘어섰다. 하지만 주가는 좀처럼 상승세를 타지 못한 채 내리막을 걷고 있다.

22일 업계에 따르면 지난해 제약·바이오 기업 중 GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 382,000 전일대비 9,500 등락률 -2.43% 거래량 72,517 전일가 391,500 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤? close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 315,500 전일대비 3,000 등락률 -0.94% 거래량 339,884 전일가 318,500 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"흔들릴 땐 안전하게... 시총 상위 대형주 골라담은 개미들셀트리온, 외국인 2만 2328주 순매수… 주가 -2.07% close , 한국콜마, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 135,400 전일대비 600 등락률 -0.44% 거래량 443,679 전일가 136,000 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 13만 4400원.. 전일대비 -1.18%코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세개미 1조4000억원 순매수에도…코스피 3100선 후퇴(종합) close , 종근당, 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 64,200 전일대비 600 등락률 -0.93% 거래량 117,115 전일가 64,800 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 K바이오 잇따른 기술수출…兆단위 '잭팟' [클릭 e종목]"유한양행, 글로벌 신약 개발 결실"건강관리族 겨냥 자체 건기식 브랜드 출시 close , 광동제약 광동제약 009290 | 코스피 증권정보 현재가 9,390 전일대비 30 등락률 -0.32% 거래량 56,354 전일가 9,420 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 제약·바이오 지각변동…셀트리온 1위 오른다광동제약, 제약업체 테마 상승세에 5.37% ↑광동제약, 커뮤니티 활발... 주가 -5.19%. close , 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 342,000 전일대비 3,000 등락률 -0.87% 거래량 21,371 전일가 345,000 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 한미약품, '목시딜액5%' 리뉴얼 출시100% 천연 식물성 원료로 눈 건강 관리… 한미약품 '루테인 맥스'한미약품, 사랑의 헌혈 캠페인 열어… 코로나로 어려운 혈액 수급에 힘 보태 close , 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 19,500 등락률 +14.34% 거래량 886,309 전일가 136,000 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 메디톡스, 대웅제약 美협력사 에볼루스 지분 16.7% 취득대웅제약, 작년 4분기 영업익 91억…전년비 571.9% 증가이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤? close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 162,300 전일대비 7,200 등락률 -4.25% 거래량 380,451 전일가 169,500 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 오름세..."기관 매도세 다소 진정"개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 782,000 전일대비 11,000 등락률 -1.39% 거래량 33,215 전일가 793,000 2021.02.22 11:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매수세에 오름세 유지개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져 close 등 11곳이 연매출 1조원을 돌파했다. 전년 9곳에서 씨젠과 삼성바이오로직스가 추가되며 사상 처음으로 상장 제약사 10곳 이상이 매출 1조를 달성했다.

코로나19 특수가 주효했다. 진단키트 대장주 씨젠이 대표적이다. 지난해 매출 1조1252억원, 영업이익은 6762억원을 기록했다. 전년 대비 각각 822.7%, 2915.6% 폭증했다. 바이오의약품 위탁생산업체 삼성바이오로직스도 일라이릴리 등 코로나19 치료제 위탁생산에 힘입어 지난해 매출 1조1648억원, 영업이익 2928억원을 달성했다. 창사 9년만에 첫 매출 1조원 돌파다.

하지만 정작 주가는 주춤했다. 씨젠의 경우 지난해 11월5일 28만5000원에서 지난 19일 16만9000원까지 40.7% 하락했다. 코스피 의약품 지수와 코스닥 제약 지수는 19일 기준 연초 대비 각각 9.81%, 13.1% 떨어졌다. 선민정 하나금융투자 연구원은 "연초 코스피가 3200대까지 급등할 때 제약·바이오기업들은 소외됐다"며 "반도체, 전기차 업종의 실적 개선 및 모멘텀 확보 기대감에 투심이 쏠렸기 때문"이라고 설명했다.

내부적 한계도 나타났다. 삼성바이오로직스는 이미 지난해 2조7000억원 규모 신규 위탁생산(CMO) 수주 계약 체결로 주가가 2배가량 올라 추가 상승 여력이 부족한 상황이다. 셀트리온도 미국 내 트룩시마 점유율 확대가 정체되며 추가 성장 모멘텀이 줄었다.

다음달부터 분위기가 반전될지 주목된다. 선 연구원은 "다음달 중순 상장 예정인 SK바이오사이언스를 시작으로 백신 위탁생산 기업들에 대한 기대감이 다시 커질 수 있다"며 "4월부터 열리는 주요 학회에서 임상 결과들이 나오면 항암제 및 신약개발 기업들도 모멘텀을 확보할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr