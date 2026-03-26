삼다수 재계약·신약 도입…사업 포트폴리오 확장

광동제약 광동제약 close 증권정보 009290 KOSPI 현재가 8,920 전일대비 90 등락률 -1.00% 거래량 365,990 전일가 9,010 2026.03.26 10:55 기준 관련기사 비싼 물맛? 저렴해도 괜찮아…매출 꺾인 생수 1위 흔들리는 생수 시장…'전통 강자' 삼다수, 10년여만에 첫 매출 감소 대형사는 '소각', 중견사는 '맞교환'…제약·바이오 '자사주 전략' 왜 갈렸나 전 종목 시세 보기 은 경기 과천에서 제53기 정기 주주총회를 개최하고 재무제표 승인, 이사 선임, 정관 변경 등의 안건을 원안대로 의결했다고 26일 밝혔다.

광동제약 제53기 정기주주총회에서 박상영 대표이사가 인사말을 하고 있다. 광동제약 AD 원본보기 아이콘

지난해 별도 기준 매출은 1조110억원으로 창사 이래 처음 1조원을 넘어섰다. 연결 기준 매출은 1조6595억원을 기록했다. 별도 기준 영업이익은 약 306억원이다.

회사는 제주삼다수 위탁판매 재계약과 신약 파이프라인 확보 등을 주요 성과로 제시했다. 망막색소변성증 치료제 후보물질 'OCU400' 국내 독점 계약도 체결했다.

이번 주주총회에서는 정관 변경을 통해 독립이사 제도를 명문화하고 위원회 신설을 추진하는 등 지배구조 개선 방안도 포함됐다.

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박상영 광동제약 대표이사는 "2026년은 과천 신사옥 이전의 시너지를 본격화하는 중요한 전환점이 되는 시기"라며 "외형 성장과 더불어 수익성과 미래 가치를 동시에 창출하는 사업기회를 지속 발굴하여 주주가치를 극대화하겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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