반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감

코스닥 2% 넘게 올라…980대 눈앞

[아시아경제 이민우 기자] 장중 주춤했던 코스피가 3거래일 만에 3100선을 되찾으며 상승 마감했다.

20일 코스피는 전날 보다 0.71%(21.89포인트) 오른 3144.55에 장을 마쳤다. 3115.04로 상승출발했지만 오전 중 하락세로 전환하며 3100선을 밑돌기 시작했다. 오후 10시41분께에는 전일 대비 0.50% 떨어진 3077.15까지 내려갔다. 오전 중 잠시 상승한 뒤 이내 다시 하락세로 전환, 오후 2시께에는 3083.60까지 밀렸다. 그 뒤 장마감까지 상승세를 이어가며 3100선에 다시 안착했다.

이날 코스피 시장에서 개인은 1조4359억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2359억원, 1조2342억원을 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 의료정밀(3.30%), 비금속광물(1.98%), 기계(1.49%), 섬유·의복(1.21%), 화학(1.03%) 등의 순이었다. 보험(-1.33%), 증권(-0.89%), 은행(-0.89%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 절반이 상승 마감했다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 4,200 등락률 +5.04% 거래량 26,340,918 전일가 83,400 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 기아차, 이시간 주가 +7.67%.... 최근 5일 기관 205만 2976주 순매수애플카 만든다?! 실적 탄탄한 ‘기아차’ 관련 株 급등합니다.정부 발표 속. ‘이것’ 월 천만개 생산한다! 단숨에 오릅니다. close 의 상승폭이 5.0%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 744,000 전일대비 12,000 등락률 +1.64% 거래량 417,930 전일가 732,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 [실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대'돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정 close (1.6%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 444,000 전일대비 4,000 등락률 +0.91% 거래량 594,588 전일가 440,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 기관 15만 7320주 순매도... 주가 44만 1000원(+0.23%)코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복카카오 김범수, 아내·자녀 등에 33만주 증여 close (0.9%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 1,000,000 전일대비 3,000 등락률 +0.30% 거래량 352,959 전일가 997,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 [실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대'신학철 부회장, 국내 기업인 최초 세계경제포럼(WEF)에서 기후변화 대응 전략 발표코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지 close (0.3%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,200 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 25,133,298 전일가 87,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 이재용 없는 삼성, 미래사업 '시계제로'삼성전자, 주가 8만 7700원.. 전일대비 0.8%[실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대' close (0.2%) 등의 순이었다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 259,000 전일대비 2,500 등락률 -0.96% 거래량 5,250,948 전일가 261,500 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 현대차, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 기관 91만 9155주 순매도현대차, 이스라엘 스타트업 투자애플카 만든다?! 실적 탄탄한 ‘기아차’ 관련 株 급등합니다. close (-0.9%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 311,000 전일대비 1,500 등락률 -0.48% 거래량 1,381,356 전일가 312,500 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 이시간 주가 +0.64%.... 최근 5일 기관 37만 7289주 순매도임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복 close (-0.4%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 795,000 전일대비 1,000 등락률 -0.13% 거래량 97,835 전일가 796,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close (-0.1%) 등은 떨어졌다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,893,426 전일가 130,500 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 [실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대'SK하이닉스, 검색 상위 랭킹... 주가 0.38%코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복 close 와 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 308,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 880,318 전일가 308,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 네이버, 캐나다 웹소설 플랫폼 주식 6533억 취득NAVER, 이시간 주가 -0.82%.... 최근 5일 기관 51만 3828주 순매도외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서 close 는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전날 보다 2.08%(19.91포인트) 오른 977.66으로 마감했다. 코스피와 달리 장 초반부터 꾸준히 상승세를 보였다. 전일 대비 0.18% 오른 959.52로 개장한 뒤 꾸준히 상승, 지난 14일 이후 처음으로 970대로 마감했다.

개인과 기관의 쌍끌이 매수세가 지수를 견인했다. 이들은 각각 1058억원, 3812억원을 순매수했다. 반면 외국인은 5272억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 올랐다. 오락·문화 업종의 상승폭이 5.74%로 가장 컸다. 이어 반도체(4.38%), IT H/W(3.04%), 인터넷(2.81%) 등의 순이었다. 건설(-0.51%)과 운송(-0.22%) 업종만 내렸다.

시총 상위 10위 종목 대부분 상승했다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 356,200 전일대비 27,900 등락률 +8.50% 거래량 152,115 전일가 328,300 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복코스피, 기관·외인 동반 매도에 2% 하락 마감...'3100선' 붕괴코스피, 기관·외인 동반 매도에 1.6%대 하락...'3100선' 내줘 close 가 8.5%로 가장 많이 올랐다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 174,200 전일대비 9,200 등락률 +5.58% 거래량 614,136 전일가 165,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복[클릭 e종목]"씨젠, 올해도 실적 상승세 지속 전망"돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감 close (5.5%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 154,500 전일대비 5,000 등락률 +3.34% 거래량 292,243 전일가 149,500 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감코스피, 기관 순매수세에 오름세 유지 close (3.3%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 273,000 전일대비 6,100 등락률 +2.29% 거래량 58,378 전일가 266,900 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감코스피, 기관·외인 동반 매도에 1.6%대 하락...'3100선' 내줘코스피, 외국인 매도세에 약세...장중 하락 전환 close (2.2%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 93,100 전일대비 1,900 등락률 +2.08% 거래량 508,076 전일가 91,200 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감코스피, 기관·외인 동반 매도에 1.6%대 하락...'3100선' 내줘에이치엘비 "리보세라닙, ‘ASCO GI 2021’서 대규모 완전 관해 사례 입증" close (2.0%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,350 전일대비 700 등락률 +1.53% 거래량 448,401 전일가 45,650 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 주춤했던 코스피…개인 2兆 매수에 3100 '선방'2%넘게 하락한 코스피…3070대로숨고르는 코스피…장 초반 하락세 close (1.5%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 192,700 전일대비 2,700 등락률 +1.42% 거래량 191,319 전일가 190,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락 close (1.4%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 164,500 전일대비 1,500 등락률 +0.92% 거래량 163,436 전일가 163,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 [실전재테크]드라마부터 게임까지…'콘텐츠' 무기로 홀로선 코스닥 강자들코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감 close (0.9%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 140,900 전일대비 900 등락률 +0.64% 거래량 2,533,010 전일가 140,000 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 제2의 신풍제약 탄생?! 임상 2상 완료소식! 지금 잡아야 오릅니다.셀트리온헬스케어, 최근 5일 기관 41만 6596주 순매도... 주가 14만 4100원(+2.93%)코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복 close (0.6%) 순이었다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 180,800 전일대비 900 등락률 -0.50% 거래량 505,063 전일가 181,700 2021.01.20 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 외국인 5000주 순매도… 주가 1.1%코스피 장 초반 1%대 상승세… 3100선 회복돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감 close 은 유일하게 -0.5% 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr