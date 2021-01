삼일회계법인, 내부회계관리제도 교육영상 유튜브 무료 공개

[아시아경제 박지환 기자] 삼일회계법인은 한국상장회사협의회 및 코스닥협회와 공동 주관한 내부회계관리제도 강의 동영상 서비스를 무료 공개한다고 5일 밝혔다.

이번에 공개된 강의 영상은 삼일회계법인 내부회계자문센터 파트너들이 참여해 제작한 것이다. 대면 교육이 제한된 상황에서 내부회계관리제도에 대한 감사 시행으로 실무에 어려움을 겪고 있는 기업 지원을 위해 마련됐다.

내부회계관리제도 감사 제도에 대한 이해, 내부회계관리제도 구축 주요 사항, 내부회계관리제도 감사 시행 첫해 주요 이슈 및 교훈, 연결내부회계관리제도 도입 실무 이슈 및 대응 방안 등 5개 강의로 구성됐다.

임성재 내부회계자문센터 파트너는 "우리나라 기업들의 내부회계관리제도 업무 역량 강화를 위해 다양한 방식의 교육서비스 확대가 절실하다"며 "삼일이 제작한 동영상 콘텐츠가 우리 기업들이 내부회계관리제도 실무를 정착해나가는데 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

삼일회계법인은 이번 영상을 시작으로 기업들이 비대면 환경에서도 양질의 교육 효과를 얻을 수 있는 내부회계관리제도 교육 동영상 콘텐츠를 지속적으로 제작해 유튜브를 통해 선보인다는 계획이다. 강의 영상은 삼일회계법인 홈페이지와 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

