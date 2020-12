[아시아경제 정현진 기자] 서훈 국가안보실장이 악화한 한일 관계의 돌파구를 마련하기 위해 지난달 일본을 방문하려 했다가 결국 포기했다고 18일 요미우리신문이 소식통을 인용해 보도했다.

요미우리는 한국 정부 관계자를 인용해 서 실장이 지난달 하순 강제징용 문제를 둘러싼 한일 갈등을 해결하고 스가 요시히데 일본 총리의 연내 방한을 요청하기 위해 방일할 계획을 세웠으나 이를 실행하지 않고 단념했다고 전했다.

서 실장이 일본을 방문하더라도 한일 양국 정부의 근본적인 입장 차이를 넘어서기 곤란하다고 판단한 것으로 보인다고 요미우리는 설명했다.

요미우리는 강제징용 문제와 관련해 일본 정부가 수용할 수 있는 해결책을 한국 측이 제시하지 않았기 때문에 올해 안에 스가 총리가 한국을 방문하고 한·중·일 정상회의를 개최한다는 시나리오는 실현되기 어려울 것이라고 전망했다.

