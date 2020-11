文대통령 "코로나 안정되는대로 만나자"…시진핑 "여건 허락될 때 방한"(상보)

[아시아경제 손선희 기자] 시진핑 중국 국가주석이 문재인 대통령에게 "국빈방문 초청에 감사하고, 여건이 허락될 때 방한하고자 한다"는 내용의 구두 메시지를 전해왔다고 26일 청와대가 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 문재인 대통령의 왕이 중국 국무위원 겸 외교부장 접견 결과 서면브리핑에서 "시 주석은 구두 메시지를 통해 '올해 들어 문 대통령님과 여러 차례 통화를 하고 서신을 주고받으며 깊이 소통하고 중요한 합의를 이뤘다'며 '특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역협력과 양국 교류협력에서 세계를 선도했다'고 평가했다"며 이같이 전했다.

이 같은 시 주석의 구두 메시지는 왕 국무위원이 "(시 주석이) 문 대통령과의 우정과 상호신뢰를 중요시하면서 특별히 구두 메시지를 전달해 달라고 했다"며 내용을 전달했다.

이에 문 대통령은 "코로나 상황이 안정되는 대로 한국에서 만나 뵙길 기대한다"고 화답했다.

이날 접견은 오후 4시부터 57분 동안 진행됐다. 문 대통령은 왕 국무위원의 방한을 환영하면서 "양국(한중)이 경제 협력과 함께 인적ㆍ문화적 교류 협력을 더 강화해 나감으로써 전략적 협력 동반자 관계를 더욱 긴밀하게 발전시켜 나가기를 바란다"고 말했다.

강 대변인에 따르면 문 대통령은 "우리 정부가 제안한 '동북아 방역·보건 협력체'의 조속한 출범을 위한 중국 측의 협력을 기대한다"고 말했다. 이에 왕 국무위원은 "문 대통령이 제기한 구상을 지지하며, 적극 협력하고자 한다"고 말했다.

문 대통령은 아울러 "(왕 국무위원이) 일본을 방문하고 왔지만, 코로나 위기와 유동적인 지역-국제 정세 속에서 한·중·일 3국 간의 협력이 그 어느 때보다 중요하다"며 "우리 정부는 제9차 한·중·일 정상회의 의장국으로서 정상회의의 조속한 개최를 위해 함께 노력해 나가기를 희망한다"고 말했다.

최근 체결된 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)에 대한 언급도 있었다. 문 대통령은 "최근 참여국들 간의 적극적 노력을 통해 지난 15일 RCEP 공식 서명이 이뤄졌다"며 "RCEP은 지역을 넘어 전 세계 다자주의 회복과 자유무역질서의 발전에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

외에도 문 대통령은 "한국은 도쿄, 베이징 올림픽의 성공적 개최를 위해 적극 협력할 것"이라며 "동북아 평화와 안정에 크게 기여할 것으로 생각한다"고 말했다. 아울러 "한반도 상황을 안정적으로 관리하면서 비핵화와 평화체제 구축을 향한 진전을 이룰 수 있는 여건을 마련해 나가는 것이 중요하다"며 중국 측의 계속적인 협력을 당부했다고 강 대변인이 전했다.

왕 국무위원은 한·중·일 정상회의 개최 지지를 표하면서 "중국의 2022년 베이징 동계 올림픽 개최를 지지해 줘 감사하다"고 화답했다. 이어 남북 역할의 중요성을 강조하며 남북관계 발전을 비롯, 한반도 평화 프로세스에 대한 중국 측의 지지를 재확인하고, 앞으로도 함께 협력해 나가겠다고 밝혔다.

