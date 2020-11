LG전자, 에티오피아서 콜레라 백신 접종 후원…3년-4만명 대상

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자가 국제백신연구소(IVI)와 함께 에티오피아에서 콜레라를 퇴치하기 위해 내년부터 3년 동안 백신 무료 접종과 질병 예방에 힘을 모으기로 했다.

LG전자와 IVI는 콜레라 취약 지역의 주민 약 4만명을 대상으로 백신을 접종하고 현지 공중보건 역량을 강화하기 위해 질병 감시 시스템을 구축할 계획이다.

이를 위해 LG전자는 24일 IVI, IVI 한국후원회와 함께 사업 협약을 체결했다. 이날 협약식에는 IVI 제롬 김 사무총장, IVI 한국후원회 박상철 회장, LG전자 대외협력담당 윤대식 전무 등이 참석했다.

IVI는 1997년 UN개발계획(UNDP)이 주도해 설립한 비영리 국제기구다. 개발도상국과 세계보건을 위해 백신을 개발하고 보급하고 있으며 국제기구로서는 처음으로 한국에 본부를 뒀다.

앞서 LG전자는 2008년부터 IVI를 후원하며 동남아시아와 아프리카의 국가를 대상으로 백신 지원 사업을 펼쳐왔다. 2010년부터 5년 동안 에티오피아에서 백신 접종과 수인성 질병에 대한 연구를 지원한 바 있다.

LG전자는 이번 사업에 임원사회공헌기금 등을 활용할 예정이다. LG전자는 2004년부터 매년 임원 급여의 일정 비율을 임원사회공헌기금으로 적립하고 있다. 이 기금은 국내외에서 진행하는 봉사 활동, 지역사회 개선 등에 쓰인다.

김 사무총장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 관심이 낮아지긴 했지만 콜레라는 여전히 세계 곳곳에서 수많은 생명을 앗아가고 있다"며 "LG전자와 함께 에티오피아는 물론 전세계의 콜레라 예방과 퇴치를 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

윤 전무는 "에티오피아 지역의 질병과 빈곤 문제를 해결하기 위해 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr