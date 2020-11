[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ GV = 10억원 규모의 일반공모 유상증자 결정.

◆ 파라텍 = 현저한 시황변동 관련 조회공시에 대해 "주식매수선택권 행사 확정 시 공시 예정이나 19일 기준 세부내역에 대한 구체적인 사항은 확정된 바 없다"며 "향후 1개월 이내 공시 예정 사항으로는 주주총회 소집결의(정정), 최대주주 변경을 수반하는 주식담보제공 계약 체결(정정) 등이 있다"고 설명.

◆ S&K폴리텍 = 종속회사 엔피디에 대해 61억2000만원 규모의 채무보증 결정.

◆ 올릭스 = 운영자금 조달을 위해 124억원 규모의 유상증자 결정.

◆올릭스= 보통주 677만1030주에 대해 1주당 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자 결정.

◆ 시큐브 = 홍기융 대표 체제에서 이규호 대표 체제로 변경.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr