文대통령 "주말 집회 재고돼야…엄정히 법 집행, 책임 물을 것"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 14일 일일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 200명대를 기록한 상황과 관련해 "오늘 주말 집회도 재고돼야 한다"며 "집회의 자유도 중요하지만, 국민의 안전은 더욱 중요하므로 방역수칙을 어기거나 코로나 확산의 원인이 되는 경우에는 엄정히 법을 집행하고 책임을 분명히 묻지 않을 수 없다"고 경고했다.

문 대통령은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "일일 신규 코로나 확진자 수가 8월 이후 최고치를 기록했다"며 "아직은 우리 방역체계 안에서 충분히 통제할 수 있다고 보지만, 더 큰 확산으로 번지지 않을까 노심초사하는 아슬아슬한 상황"이라며 이같이 말했다.

이어 "숫자뿐 아니라 내용 면에서도 회사, 학교, 카페와 지하철역, 지인과 가족 모임 등 일상의 공간에서 조용한 확산이 진행되고 있어 더욱 긴장하지 않을 수 없다"고 우려했다.

문 대통령은 "정부부터 방역의 끈을 더욱 조이겠다"며 "방역당국과 지자체는 다시 켜진 코로나 경고등에 경각심을 높이고 총력 대응해야 한다"고 당부했다. 이어 "마스크 의무 착용 등 방역수칙 준수에 대한 철저한 감독과 현장 관리를 강화해 주기 바란다"고 덧붙였다.

문 대통령은 특히 "국가적 대사이며 학생들의 미래가 달린 수능이 20일 앞으로 다가왔다"며 "수능을 안전하게 치르기 위해서도 코로나 재확산의 작은 불씨라도 만들지 않도록 모두가 힘을 모아주시기 바란다"고 거듭 당부했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr