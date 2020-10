국민의당 “文대통령 연설 '진정성 제로'…자화자찬의 표본”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 28일 문재인 대통령의 내년도 예산안 설명을 위한 시정연설에 대해 “자화자찬의 표본적 사례”라며 “진정성 제로 연설”이라고 혹평했다.

안혜진 국민의당 대변인은 이날 논평에서 “자신들만의 잔치를 벌이고 있는 집권 여당의 모습에서 서글픈 국민과 나라의 미래에 대한 걱정으로 눈물이 쏟아질 뻔했다”며 이같이 말했다.

안 대변인은 “문 대통령의 연설은 일부 특정 진보 가장 세력을 다시금 엄호하고 그들을 재규합하여 단결시키는 의도는 성공했을지 몰라도 국민이 주인 된 나라, 국민이 염원한 공정하고 정의로운 나라, 거짓을 부끄러워하고 나라를 위해 기꺼이 자신을 헌신하겠다는 소명의식으로 무장된 공직자들로 가득 채워진 나라를 다시 꿈꾸는 것은 그저 한낱 몽상일 뿐임을 각인시켰다”고 지적했다.

안 대변인은 “국민이 그 무엇을 원하고 그 무엇을 걱정하는지, 이에 대한 판단조차 못하고 있다는 결론”이라며 “대통령이 강조하신 방역과 경제의 선방 대목만 봐도 현 정권이 얼마나 자신들이 듣고 싶은 이야기에만 함몰돼 있는지 알 수 있다”고 날을 세웠다.

안 대변인은 “방역의 성공 여부는 아직 논할 단계가 아니다”라며 “국민은 여전히 신종 코로나라바이러스감염증(코로나19)의 어두운 터널 속에 갇힌 느낌으로 긴장감 속에 살고 있고, 경제는 그 어느 때보다 침체되어 ‘더 이상 못 참겠다’는 한탄이 불기둥처럼 하늘을 찌를 듯한 일촉즉발의 상황인데, 국정운영의 총책임자로서 현 시국에 대한 정확한 이해와 향후 이를 돌파해 나갈 결기는 전혀 보이지 않았다”고 비판했다.

안 대변인은 “이상과 성향이 다르더라도 내 편에 선 동지들보다 다른 목소리를 내는 자들의 의견도 귀담아 경청하고 말로만이 아닌 협치를 이루어내는 리더가 간절해진 시국에 이를 이루기 위한 의지도 없었다”고 덧붙였다.

안 대변인은 “지금이라도 대통령은 오만한 칼춤을 추는 칼잡이들과 거짓투성인 광대들, 오직 집권연장에 눈이 어두워 국민 환심 사기에 여념이 없는 쇼맨들의 연기에 취해 마냥 여유로운 웃음을 짓고 사는 감성 대왕이 돼선 안 된다”고 말했다.

