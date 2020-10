포항시, 공무원노사協 개최 … 여직원 숙직근무 도입키로

구내식당 휴무일 조정 등 총 10개 안건 협의

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 26일 시청 중회의실에서 송경창 부시장, 최은수 전국공무원노조 포항시지부장 등 노사관계자 8명이 참석한 가운데 '공무원 노사협의회'를 열었다.

이날 회의 안건은 구내식당 휴무일 조정, 주요부서 근무자 소통교육, 당직근무 제도 개선 등 총 10개 안건이다. 노사 양측은 이들 안건에 대해 긍정적으로 상호협력한다는 데 합의, 지속적인 근무환경을 개선키로 했다.

주요안건 중 '당직근무 제도개선'과 관련, 노사 양측은 여성공무원의 비율이 지속적으로 높아지고 있는 데 따른 당직주기 불균형을 완화하기 위해 여직원의 숙직근무 도입 등 개선방안을 마련키로 했다.

최은수 지부장은 "노사양측의 현안을 해결할 수 있는 합리적인 방안을 모색하고 이를 실천할 수 있도록 상호협의하자"고 했고, 송경창 부시장은 "직원들이 행복하게 일할 수 있는 근무환경 조성과 복지증진을 위해 함께 노력하겠다"고 화답했다.

