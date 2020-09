[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 글로스퍼랩스 글로스퍼랩스 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 404 전일대비 17 등락률 -4.04% 거래량 1,905,171 전일가 421 2020.09.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일【전문가추천】 내연기관 자동차는 끝.났.다...꼭 사야 할 '수소차 관련주' close =제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각

◆ 코리아에셋투자증권 코리아에셋투자증권 190650 | 코스닥 증권정보 현재가 6,960 전일대비 270 등락률 -3.73% 거래량 55,896 전일가 7,230 2020.09.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [인사] 코리아에셋투자증권공포와 위기를 기회로, 레버리지 투자 전략초라해진 내 주식잔고.. 주식자금 활용해 볼까 close =87억원 규모 손해배상청구소송 피소

◆ 이디티 이디티 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 915 전일대비 30 등락률 -3.17% 거래량 695,570 전일가 945 2020.09.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이디티, 박종완 단독대표 체제로 변경7월 2일 코스닥, 14.97p 오른 742.55 마감(2.06%↑)【전문가추천】 목표 수익률 1000%, 꼭 사야하는 '반도체 관련주' close ="자금조달 위해 유상증자 발행 검토 중"

◆ 에스모 에스모 073070 | 코스닥 증권정보 현재가 407 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 407 2020.09.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 인기검색어로 예비테마 분석_시노팜/자율주행/아스트라제네카 외 에스모, 불성실공시법인 지정 예고에스모, 제3자배정 유상증자 철회 close =상장적격성 실질심사 대상 결정

◆ 캐리소프트 캐리소프트 317530 | 코스닥 증권정보 현재가 4,630 전일대비 15 등락률 -0.32% 거래량 136,207 전일가 4,645 2020.09.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [포스트 IPO]⑭상장 후 2년 연속 역성장 캐리소프트…"콘텐츠 다변화 진행 중"캐리소프트 "서울지법, 어웨이크플러스 손배소 기각"올해 IPO 공모액 4兆 육박…작년보다 1兆 ↑ close =어웨이크플러스, 1심 패소판결에 대한 항소

◆ 코나아이 코나아이 052400 | 코스닥 증권정보 현재가 13,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,050 2020.09.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일코스피·코스닥 상장폐지 위기 40곳 (종합) close =감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유해소 및 매매거래정지 지속

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr