코리아에셋투자증권, 61억원 규모 추심금 지급 판결

코리아에셋투자증권은 서울남부지방법원이 주식회사 넥스트비티가 제기한 61억7767만원 규모 추심금 청구 소송과 관련해, 청구금액과 이번 사건의 소장부본 송달일 다음 날부터 청구금액을 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 따른 금원을 지급하라고 판결했다고 22일 공시했다.

코리아에셋증권 측은 "법률대리인을 통하여 적극적으로 대응할 예정"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr