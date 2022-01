[특징주] 코리아에셋투자증권, 미래차 핵심 '희토류 영구자석' 세계 1위 전망 업체 지분 보유 부각

[아시아경제 이민우 기자] 코리아에셋투자증권 코리아에셋투자증권 190650 | 코스닥 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 311,692 전일가 11,250 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코리아에셋투자증권 '넥스트비티가 61억원 추심금 청구 소송 제기'[특징주]코리아에셋투자증권, 러시아 백신 컨소시엄 참여 큐라티스 지분 부각 강세코리아에셋투자증권, 증권 테마 상승세에 5.19% ↑ close 주가가 강세다. 펀드 운용 대상인 성림첨단산업이 희토류 영구자석 분야 세계 1위로 올라설 수 있다는 소식이 부각된 것으로 보인다.

14일 오후 2시26분 기준 코리아에셋투자증권 주가는 전날 대비 7.11% 오른 1만2050원을 기록했다. 성림첨단산업의 성장 가능성이 호재로 작용한 것으로 보인다.

공군승 성림첨단산업 대표는 전날 국내 경제 매체와 인터뷰를 통해 "대구 테크노폴리스 1만1410㎡ 부지에 380억원을 투자해 고내열성 영구자석 제조공장을 건립하고 하반기 양산을 본격화할 계획"이라며 "이 공장이 가동되면 희토류 영구자석 분야 세계 1위로 올라설 수 있다"고 밝혔다.

1994년 설립된 성림첨단산업은 2002년부터 컴퓨터 하드디스크에 들어가는 영구자석을 국산화해 생산했다. 2013년부터는 현대자동차의 YF소나타 하이브리드를 시작으로 전기차용 영구자석을 본격 생산하기 시작했다. 현재 국내 완성차업체는 물론 해외 기업들로부터 2~3년치 주문을 미리 받은 상태로 전해졌다. 매출은 2020년 400억원에서 지난해 700억원 규모로 불어났다.

한편 코리아에셋투자증권은 한국성장금융과 함께 포스코신성장1호펀드의 자펀드 포스코 KAICI 신기술사업투자조합 제1호' 운용을 맡고 있다. 이 펀드를 통해 포스코신성장1호펀드는 성림첨단산업에 100억원 가량을 투자했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr