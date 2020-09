전세계 코로나19 확진자 2900만명 육박…사망자는 92만명 넘어

[아시아경제 송승윤 기자] 전 세계 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 누적 확진자 수가 2900만명에 달하는 것으로 집계됐다.

실시간 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 13일 오전 10시29분(한국시간) 기준 전 세계 코로나19 누적 확진자는 2893만7285명으로 나타났다.

국가별로는 미국이 667만6601명으로 가장 많았고 인도(475만1788명)와 브라질(431만5858명), 러시아(105만7362명), 페루(72만2832명)가 뒤를 이었다.

코로나19로 인한 전 세계 누적 사망자는 92만4511명으로 집계됐다. 국가별로는 미국이 19만8128명으로 가장 많았고 브라질(13만1274명), 인도(7만8614명), 멕시코(7만604명), 영국(4만1623명) 순이었다.

전 세계 코로나19 누적 확진자 수는 지난해 12월 31일 세계보건기구(WHO)에 처음 보고된 지 180여일만인 지난 6월 27일 1000만명을 넘었다. 이로부터 40여일 후인 지난달 9일엔 2000만명대에 올라섰다. 다시 30여일이 지난 현재는 2900만명을 앞두고 있다.

