코로나가 바꾼 국내 주식부호 판도…잘나가는 코스닥부호들

[아시아경제 금보령 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 국내 주식부호 판도를 바꿔놨다. 'K-바이오'의 힘을 보여주고 있는 씨젠과 알테오젠 대표가 각각 개인주주랭킹 20위권 안에 이름을 올렸다. 코스닥 주식부호가 코스피 주식부호를 밀어내고 대표 주식부호의 반열에 오른 것이다.

31일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 30일 기준 개인주주랭킹에서 천종윤 씨젠 대표는 16위, 박순재 알테오젠 대표는 20위를 기록했다. 1년 전과 비교해 이들의 랭킹은 각각 188계단, 246계단 상승했다. 분자진단 전문기업 씨젠은 코로나19 진단키트 제조업체로 해외 각국에 이를 수출하고 있다. 항체의약품 개발기업 알테오젠의 경우 피하주사 제형(SC) 기술이 코로나19 확산으로 인해 주목 받고 있다.

코로나19 발생을 기점으로 씨젠과 알테오젠 주가는 급등했다. 지난해 7월31일 2만2250원이었던 씨젠 주가는 코로나19가 무섭게 확산되던 3월31일 11만1100원으로 오르더니 전일엔 24만3700원까지 상승했다. 1년 새 995.28%가 뛴 셈이다. 알테오젠도 상황은 비슷하다. 같은 기간 알테오젠 주가도 2만9050원에서 8만2000원, 17만4400원으로 올랐다.

특히 씨젠의 경우 2분기 실적이 역대 최대로 나타날 것으로 예상되면서 하반기도 기대되고 있다. 한화투자증권은 씨젠의 2분기 실적을 매출액 2572억원, 영업이익 1349억원으로 추정했다. 전년 대비 매출액은 777.7%, 영업이익은 2805%나 증가하는 셈이다. 매출액에는 코로나19 진단키트 매출 2120억원이 반영됐다.

씨젠과 알테오젠이 코스닥 상장기업이라는 점에서 코스닥 기업 대표들이 주식부호 반열에 올랐다는 점이 눈길을 끈다. 천 대표와 박 대표가 개인주주랭킹 20위권에 진입한 반면 구본준 LG그룹 고문과 이명희 신세계 회장은 1년 새 각각 1계단, 5계단 하락하며 21위와 22위에 자리잡았기 때문이다.

서정진 셀트리온 회장의 경우도 셀트리온뿐만 아니라 코스닥 기업인 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 등의 급등세로 1년 전보다 4계단이나 상승한 3위에 이름을 올렸다. 셀트리온 3형제는 코로나19 치료제 개발 덕을 보고 있는 상황이다. 1년 전만 해도 3위는 정몽구 현대차그룹 회장의 자리였다. 서 회장 위에는 1위 이건희 삼성전자 회장, 2위 이재용 삼성전자 부회장이 있다.

코스닥 주식부호 중에는 김대일 펄어비스 의장과 김덕용 케이엠더블유 회장도 1년 전과 비교해 각각 1계단, 2계단 상승하며 24위와 25위에 자리잡아 눈길을 끌고 있다.

한편 코스피 기업 가운데서도 코로나19 영향으로 비대면(언택트)이 뜨면서 김범수 카카오 의장은 3계단 상승, 4위로 올라섰다. 국내 주식부호 톱5에 들었다는 데 큰 의의가 있다. 카카오는 언택트 소비 증가로 선물하기, 메이커스 등 커머스 고성장세가 이어지고 있다. 최진성 현대차증권 연구원은 "길어지는 코로나19에 따른 수혜와 모바일 플랫폼의 영향력이 부각되는 시점으로 전 사업 부문의 시너지를 통해 고성장은 지속될 것"이라고 설명했다. 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)도 11계단이나 뛰어 오르며 13위에 올랐다. 네이버는 쇼핑 거래액 증가에 기반한 IT플랫폼 성장 지속은 물론 금융서비스 본격화 등으로 기대요인이 여전히 유효한 상황이다.

