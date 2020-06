산은 "대한항공, 내달 추가 지원…연말까지 8000억 필요"

한진칼 경영권 분쟁 관련 '경영권 안정화' 확약서 받아

송현동 부지 매각 안되더라도 전체 약정 피해 없을 것

[아시아경제 조강욱 기자] 산업은행이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 경영난을 겪고 있는 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 19,250 전일대비 500 등락률 -2.53% 거래량 815,566 전일가 19,750 2020.06.17 15:30 장마감 close 에 내달 추가 자금을 지원한다. 추가 지원 자금은 최소 8000억원이 될 것으로 보인다.

최대현 산은 기업금융부문 부행장은 17일 진행한 '주요 이슈 온라인 브리핑'에서 "내달 초 기간산업안정기금을 통해 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 19,250 전일대비 500 등락률 -2.53% 거래량 815,566 전일가 19,750 2020.06.17 15:30 장마감 close 을 추가 지원토록 하겠다”고 밝혔다.

최 부행장은 "시뮬레이션한 결과, 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 19,250 전일대비 500 등락률 -2.53% 거래량 815,566 전일가 19,750 2020.06.17 15:30 장마감 close 에는 기존 지원된 1조2000억원 외에 연말까지 추가 필요자금이 8000억원으로 예상됐다"고 설명했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 19,250 전일대비 500 등락률 -2.53% 거래량 815,566 전일가 19,750 2020.06.17 15:30 장마감 close 의 모회사인 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 2,400 등락률 -2.71% 거래량 392,104 전일가 88,700 2020.06.17 15:30 장마감 close 경영권 분쟁과 관련해서는 경영권 안정화 확약을 받았다고 밝혔다. 1조2000억원 지원 약정에 이 같은 문구가 포함돼 있다는 설명이다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 19,250 전일대비 500 등락률 -2.53% 거래량 815,566 전일가 19,750 2020.06.17 15:30 장마감 close 이 진행 중인 서울 송현동 부지 매각과 관련해선 “자본확충 방안으로 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 19,250 전일대비 500 등락률 -2.53% 거래량 815,566 전일가 19,750 2020.06.17 15:30 장마감 close 측에서 제시했는데 토지이다 보니 경제상황과 관련돼 있어서 예상 매매가격대로 진행될 수 있을지 걱정"이라고 했다.

다만 최 부행장은 "매각이 지연되더라도 다른 부분에서 충분히 커버할 수 있도록 약정을 맺었다"면서 "만약 매각이 안되더라도 전체 약정에 피해를 주진 않을 것"이라고 평가했다.

전환사채 인수로 산은이 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 19,250 전일대비 500 등락률 -2.53% 거래량 815,566 전일가 19,750 2020.06.17 15:30 장마감 close 의 2대주주가 되는 부분에 대해서는 "기인기금 설립 이전의 지원이기 때문에 일정 부분 전환사채가 들어가야 하는 부분"이라면서 "향후 경영 정상화 시에는 이익을 공유하는 방향으로 검토될 것"이라고 설명했다.

