'K-유니콘 프로젝트 국민심사단' 단장에 장병규 크래프톤 의장

'K-유니콘 프로젝트 국민심사단' 본격 출범

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 'K-유니콘 프로젝트 국민심사단'이 19일 출범하고 장병규 크래프톤 이사회 의장을 심사단장으로 위촉했다고 15일 밝혔다. K-유니콘 프로젝트 국민심사단은 이 프로젝트로 지원받을 아기유니콘, 예비유니콘을 심사할 때 국민이 공감하고 지지하는 기업이 선정되도록 올해 새로 도입된 열린 평가 방식이다.

과거 소수 전문가로만 구성된 위원회에서 심사하던 것과 달리 공정성과 투명성을 높이기 위해 국민심사단이 민간전문가와 함께 최종평가에 직접 참여하는 것이다. 국민심사단은 창업·벤처 및 기술·경영 관련분야 유경험자 200명으로 구성된다. 4월 21일부터 5월 11일까지 진행된 심사단 모집에는 800명이 신청했다. 적격자를 대상으로 무작위 추첨해 선정된 국민심사단 200명은 창업기업 경력자 54명, 창업기획 경험자 52명, 벤처투자자 41명, 기술경영 전문가 53명으로 구성됐다. 연령대로는 30~40대가 많다.

심사단장으로 위촉된 장병규 의장은 문재인 정부의 대통령 직속 4차산업혁명위원회 첫 위원장을 맡았던 1세대 대표 벤처기업인이다. 장병규 국민심사단장은 "우리 사회가 혁신을 자연스럽고 필요한 것으로 받아들일 수 있어야 한다. 스타트업이나 혁신기업과 같은 혁신의 도전과 과정이 국민의 관심 속에 지속적으로 이어질 수 있도록 환경을 조성하는 일에 동참하기 위해 중기부의 국민심사단장 제안을 수락했다"고 밝혔다.

장 단장은 이어 "결국 아기유니콘이 유니콘기업으로 성장해 갈 수 있도록 지원해 주는 부분이 중요하다"며 "시장과 고객이 선택한 혁신적인 사업을 바탕으로 참가기업과 다양한 관계자들이 실질적인 성과를 내고 성장할 수 있는 기회를 만드는데 주력할 것"이라고 강조했다.

장 단장과 국민심사단은 19일 '아기유니콘 200 육성사업' 최종평가를 시작으로, 7월 10일 '예비유니콘 특별보증' 상반기 최종평가, 12월 '예비유니콘 특별보증' 하반기 최종평가 등 총 3번의 평가에 참여하게 된다. 이옥형 중기부 벤처혁신정책과장은 "장병규 국민심사단장 및 국민심사단과 함께 엄정한 심사를 통해 대한민국의 미래 유니콘으로 성장할 가능성이 높은 기업을 선정하겠다"고 밝혔다.

