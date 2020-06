농협유통 하나로마트, '70일간의 특판' 이벤트

8월 12일까지 22개 점포서 실시

[아시아경제 차민영 기자] 농협 하나로마트를 운영하는 농협유통은 70일간 다양한 우리 농산물을 판매해 농가 소득도 올리는 상생 행사를 실시한다고 11일 밝혔다.

지난 4일부터 시작된 행사는 농협유통 22개 매장에서 오는 8월 12일까지 70일간 진행된다. 이번 행사는 과일과 채소류 판매를 위해 두 개의 테마를 선정했다.

먼저 ‘6색 컬러 과일로 건강 더하기’라는 테마로 색감 있는 과일의 주요 성분과 다양한 효능 정보를 제공한다. ▲빨강색 수박과 토마토에는 안토시아닌이라는 성분이 면역력 강화와 혈관 건강에 효과적이며 ▲주황색 감귤은 항산화 작용을 ▲노란색 참외는 이뇨작용 촉진을 ▲초록색 매실은 간 해독 작용을 ▲보라색 포도는 혈액순환과 뇌졸중을 예방해준다. 고혈압과 심장병 완화에 도움을 주는 복숭아도 있다.

또한 ‘여름철 이럴 때 이런 채소가 딱!’이라는 테마로 만성피로로 ▲힘이 없다면 부추와 마늘을 ▲강한 햇빛으로 탈모와 피부 트러블이 걱정된다면 호박을 ▲여름 감기를 달고 산다면 양파를 ▲여름 더위로 스트레스가 심하다면 오이를 ▲여름철 입맛이 없다면 감자와 옥수수를 섭취해 올 여름을 건강하게 보낼 것을 제안 예정이다.

22개 행사 점포는 양재, 창동, 전주, 용산, 용인, 성내, 상계, 고덕, 대치, 방이역, 청담, 흑석, 광교, 교하, 가좌, 성산, 소사, 미아, 수서, 월계, 효자, 국회 점포다.

