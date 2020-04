[아시아경제 조슬기나 기자] IT 공룡 구글과 애플이 손잡고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염자의 동선을 추적하는 스마트폰 애플리케이션을 개발한다.

