케이옥션 3월 경매, 5m 모란괴석도·호암 이병철 서예 작품 출품

[아시아경제 박병희 기자] 오는 25일 열리는 케이옥션 3월 경매에 5m에 가까운 대형 모란괴석도가 출품된다. 고종의 어필과 삼성을 창업한 이병철 회장의 서예 작품도 출품된다. 케이옥션 3월 경매에는 모두 175점, 약 100억원어치의 작품이 출품될 예정이다.

모란은 부귀를 상징하는 꽃이다. 괴석은 장수를 뜻한다. 모란괴석도는 부귀를 누리며 장수를 바란다는 뜻을 담고 있는 셈이다. 이번에 출품되는 5m에 가까운 이 대형 모란괴석도는 큰 사이즈뿐 아니라 강렬한 이미지로 보는 이를 압도한다.

고종황제 어필은 '주자치가격언(朱子治家格言)'의 한 구절인 '독서지재성현(讀書志在聖賢)'을 쓴 것이다. '독서하는 것은 성현을 배우는 데 있다'라는 뜻이다. 대한제국기 포천군수를 역임한 한만용이 고종으로부터 하사 받은 작품이다. 안진경의 서풍을 적극적으로 수용했던 정조 이래의 강하고 두터운 필세가 엿보인다.

호암 이병철 회장은 평소 집무실에 늘 지필묵을 갖춰 두고 서예를 쓰며 일과를 시작할 만큼 서예를 즐겼다. 특히 논어와 같은 경서나 고사에서 따온 글귀, 경영철학과 생활신조를 서예로 썼다. 이번에 출품된 '인재제일(人材第一)'이라는 문구에는 사업은 곧 사람 경영을 강조했던 호암의 경영철학이 오롯이 묻어난다. 호암은 '내 일생을 통해 80%는 인재를 모으고 교육시키는데 시간을 보냈다'고 할 만큼 인재 양성을 중시했다.

라킵 쇼, 헤르난 바스, 마리 로랑생, 데니스 드 라 루, 루이스 롤러, 장 마리 해슬리, 피터 할리 등 국내에서 접할 기회가 많지 않았던 작가들의 작품도 다수 출품된다.

라킵 쇼의 작품 '비취 왕국의 몰락 Ⅱ-실낙원 Ⅱ(Fall of the Jade Kingdom Ⅱ-Paradise Lost Ⅱ)'는 산산조각나 무너져 내리는 건축물과 서로를 난자하는 미지의 생명체들의 모습들로 가득하다. 인간 내면의 폭력성에 대한 풍자, 이오니아 기둥을 연상시키는 건축물의 이국적인 정취, 반인반마의 기이한 동물들이 주는 신비감 등 라킵 쇼 작품의 전형적인 특징과 주제 의식들이 명료하게 나타난다. 금속 재질이 선명한 산업용 페인트와 에나멜로 채운 윤곽선, 세밀하고 섬세하게 묘사된 산호나 꽃의 줄기의 테두리는 마치 보석을 새겨 넣은 듯한 광채와 장식적 효과를 보이는데, 이는 동양의 칠보자기(七寶瓷器) 공예 방식과 흡사하다.

라킴 쇼는 1974년 인도에서 태어났다. 무슬림 가정에서 태어났지만 기독교 학교를 다니며 힌두교 학자에게 교육을 받았고 영국 런던의 센트럴 성 마틴 예술대학에서 수학했다. 라킵 쇼의 작품은 2006년 테이트모던과 6회 광주 비엔날레, 2008년 메트로폴리탄 미술관, 2018년 스코틀랜드 국립 미술관 등에서 소개됐으며 지난해 아모레 퍼시픽 미술관에서 열렸던 전시 'APMA, CHAPTER ONE'에도 전시됐다.

매그넘 포토스 소속 작가 스티브 매커리는 다큐멘터리 작가로 분쟁 지역, 재난 등의 고통스러운 현장의 사진을 렌즈에 담았다. 이번에 출품된 그의 사진 '샤바트 굴라 아프간 소녀(Sharbat Gula, Afghan Girl, Pakistan)은 1985년 6월 소련과 전쟁 중이던 아프가니스탄에서 찍은 사진으로 내셔널지오그래픽의 표지에도 실렸다.

라킵 쇼(Raqib Shaw) '비취 왕국의 몰락 Ⅱ-실낙원 Ⅱ(Fall of the Jade Kingdom Ⅱ-Paradise Lost Ⅱ)', oil, acrylic, glitter, enamel and rhinestones on birchwood 91.5×152.4㎝, 2014 [사진= 케이옥션 제공]