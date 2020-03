LG전자, 코로나19에도 1분기 실적 양호 기대

코로나19로 인한 글로벌 IT 수요 우려는 존재하지만 LG전자의 실적 안정성은 다른 IT업종 대비 높다는 점에 주목해야 한다는 게 김 연구원의 생각이다. 현재의 TV 경쟁 완화 추세가 2분기에도 이어질 전망이고, 가전은 국내 및 해외에서 성장을 지속하고 있기 때문이다. 국내 대형 IT 업체들의 1분기 합산 영업이익 컨센서스는 연초 고점 대비 6.4% 하락했고, 평균 11.3% 주가 하락으로 이어졌다. 김 연구원은 "이 가운데 LG전자의 1분기 영업이익은 컨센서스 대비 높을 것을 감안하면 23%의 주가 하락은 과도하다는 판단"이라고 말했다.

