딜로이트 컨설팅, 신입 컨설턴트 정기채용 시작

딜로이트 컨설팅 측은“이번 채용은 1년 만에 실시하는 대규모 정기채용으로 컨설턴트를 꿈꾸는 인재들의 최우선 선택이 될 것”이라고 말했다. 이번 채용은 딜로이트 컨설팅의 인사·교육 문화를 함축한 ‘Explore. Become. At Deloitte.’라는 키워드를 통해 외부에 홍보될 예정이다.

