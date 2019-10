미국, 제재 위협·공격 중단 촉구…터키는 공세 강화

미 국방부는 터키의 시리아 북부 지역에 대한 공세를 중단하라고 촉구했다. 미 정치전문매체 '더힐' 등에 따르면, 이날 마크 에스퍼 미 국방부 장관은 훌루시 아카르 터키 국방부 장관과의 전화 통화를 갖고 미국이 터키의 시리아 북부 공격을 반대한다는 점을 명확히 했다. 에스퍼 장관은 또 터키의 공격이 IS 퇴치에 위험을 초래할 수 있으며, 터키 측에 심각한 결과가 올 수 있다"고 경고했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.