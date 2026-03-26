[김희윤의 책섶]바른말은 쉽게 닳지만 '오래된 질문'은 끝내 남는다

박철순 '산다는 것은'

결핍과 책임, 공동체의 의미를 다시 묻는 책

성취의 기록보다 버텨낸 시간의 결에 가까운 인문 에세이

'산다는 것은'은 한 사람의 분투를 길게 적어놓은 책처럼 보이지만, 조금 다르게 읽힌다. 가난한 산골의 유년, 공직생활과 공부, 배움의 확장, 삶의 스승들, 그리고 앞으로 어떻게 살아야 하는가에 이르는 구성은 얼핏 모범적인 인생 정리처럼 보인다. 그런데 이 책이 자꾸 붙드는 것은 성취의 장면보다 '버틴 시간의 결'이다. 얼마나 높이 갔는가보다, 무엇으로 자신을 꺼지지 않게 했는가를 오래 묻는다.

책의 재료는 낯설지 않다. 결핍, 죽음, 책임, 감사, 공동체, 미래세대. 잘못 다루면 금세 바른말의 목록이 되기 쉬운 단어들이다. 목차만 봐도 문장은 자주 반듯해질 것 같고, 생각은 때때로 너무 정면으로 나아갈 것 같다. 하지만 이상하게도 그 반듯함이 이 책의 약점만은 아닌 듯하다. 요즘은 삶을 설명하는 책보다 삶을 연출하는 책이 더 많다. 조언은 넘치지만, 자기 삶을 오래 들여다본 흔적은 드물다. 이 책은 그 드문 쪽에 가깝다.

1부가 지나온 시간을 더듬고, 2부에서 살아내며 배운 것을 정리한 뒤, 3부가 삶의 스승들을 불러오고, 4부가 다시 공동체와 미래로 시선을 넓히는 흐름도 의미심장하다. 저자는 인생의 승패를 결산하는 데서 멈추지 않고, 결국 타인과 사회의 문제로 넘어간다. 혼자 잘 사는 법이 아니라 사람 사이에서 어떻게 살아야 하는가를 묻는 쪽이다. 자기계발의 문법과 갈라지는 지점도 여기쯤일 것이다. 이 책에서 배움은 경쟁력이 아니라 자세에 가깝고, 성장은 상승이 아니라 수습에 가깝다.

눈에 띄는 것은 저자가 결핍을 다루는 방식이다. 결핍을 낭만화하지도, 상처를 훈장처럼 내세우지도 않으려 한다. 부족했기 때문에 강해졌다는 상투적 문장으로 밀어붙이기보다, 부족함이 사람을 오래 생각하게 만들고 삶의 모양을 바꾸어 놓는 시간을 들여다보려는 태도가 느껴진다. 죽음을 가까이 두고 생각하는 대목 역시 마찬가지다. 비장해서가 아니라, 유한함을 알아야 삶의 순서가 바뀐다고 보는 쪽에 가깝다. 이 책이 말하는 책임과 감사, 공동체와 다음 세대 역시 결국 거기서 나온다.

겨울 논과 산길이 만나는 새벽 풍경. '산다는 것은'이 붙드는 것은 성공의 장면보다, 삶을 오래 버텨낸 시간의 결에 가깝다. 원본보기 아이콘

물론 세련된 아이러니와는 거리가 멀다. 대신 오래된 질문을 피하지 않는다. 어떻게 살 것인가. 무엇을 남길 것인가. 왜 지금의 삶이 중요한가. 너무 많이 쓰여 닳아버린 질문인데, 이상하게도 사람은 그런 질문 앞에서만 다시 단정해지기도 한다. '산다는 것은'은 새롭고 영리한 답을 내놓기보다, 너무 빨리 잊힌 질문을 다시 책상 위에 올려놓는다.

그래서 책은 화려한 통찰의 책이라기보다 오래 버틴 사람이 끝내 놓지 않은 생각의 기록으로 읽힌다. 젊은 독자에게는 속도를 조금 늦추는 책이 될 수 있고, 중년 이후의 독자에게는 남은 시간을 다시 정리하게 하는 제안이 될 수 있다. 삶을 크게 바꿔주는 책이라기보다, 삶을 함부로 다루지 않게 만드는 책. 그런 책은 대개 소란스럽지 않다. 이 책도 아마 그럴 것이다.

AD

산다는 것은 | 박철순 저 | 한국지식문화원 | 226쪽

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>