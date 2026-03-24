광화문 질서유지 투입 직원 전원 대상

과잉 동원 논란도 이어져

서울시가 광화문광장에서 열린 방탄소년단(BTS) 공연의 질서 유지와 안전 관리에 투입된 공무원들에게 하루 특별휴가를 부여한다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 열고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

24일 서울시에 따르면 시는 지난 21일 열린 BTS 컴백 공연 현장에 투입된 직원들의 노고를 격려하기 위해 성과우수자 특별휴가를 실시하기로 했다. 대상은 행사를 위해 근무를 명령받은 모든 직원이며, 휴가는 행사 종료일부터 2개월 이내 사용할 수 있다.

이번 공연에는 주최 측 안전요원 4800여명과 서울시 동원 인력 3400여명이 투입됐다. 시가 동원한 인력 가운데 공무원과 공무직은 약 2000명 규모로, 종로구와 중구 인력도 각각 약 200명씩 포함됐다.

당초 경찰은 이번 공연에 26만명이 몰릴 것으로 예상했고, 서울시와 경찰 등 관계기관은 이에 맞춰 가능한 인력을 대거 배치했다. 그러나 실제 현장 인파는 주최 측인 하이브 추산 10만4000명 수준에 그쳤다.

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이 때문에 현장 대응에는 큰 문제가 없었지만, 일각에서는 실제 규모보다 부풀려진 인파 예측을 바탕으로 공무원이 과도하게 동원된 것 아니냐는 지적도 나오고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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