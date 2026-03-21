오후 7시 기준 3만8000명 광화문 집결

최신 장비도 동원…경찰, 안전관리 강화

방탄소년단(BTS) 공연이 열리는 서울 광화문 광장에선 팬들의 기대감과 치안 당국의 긴장감이 교차하고 있다. 경찰은 안전을 확보하기 위해 고공 관측 차량 등 장비까지 동원했다.

서울시에 따르면 BTS 공연을 2시간 앞둔 21일 오후 7시 기준 광화문·덕수궁 일대에 3만6000~3만8000명이 모여 '붐빔' 수준의 밀집도를 보이고 있다. 경찰은 광화문 광장에서 숭례문까지 26만명이 몰릴 것으로 예상하고 있다. 이는 약 20만명이 모인 2002년 월드컵 거리 응원 이후 최대 규모다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 21일 오후 서울 광화문 광장에 국내외 팬덤을 비롯한 인파가 몰려 있다. 오후 6시 기준 광화문·덕수궁 일대에는 3만2000~3만4000명이 모인 것으로 집계됐다. 오지은 기자 AD 원본보기 아이콘

세계 각지에서 모여든 BTS 팬덤 '아미'들이 무대와 가까운 자리부터 '전광판 명당'을 선점하기 위한 경쟁에 나서면서 거리 혼잡도가 높아지고 있다. 현장에 투입된 경찰·소방·공무원 등 1만5000여명은 '이태원 압사 사고'에 대한 기억과 중동 상황에 따른 테러 우려가 겹쳐 긴장의 고삐를 단단히 쥐고 있다. 현장에 배치된 경찰들은 보행 흐름이 정체될 기미가 보일 때마다 "서 계시면 위험하니 계속 이동하라"고 소리쳤다. 외국인 팬들에겐 영어로 "무브(move)!"라고 연신 외쳤다.

광화문 광장 일대는 철저한 몸 수색과 출입 통제로 사실상 '진공' 수준의 경비에 들어갔다. 광화문 맞은편부터 시청역까지 남북으로 1.2km, 동서로 약 200m 구간에 안전 펜스가 늘어섰고 광장을 통과하려면 펜스를 따라 설치된 31개 게이트를 통과해야 한다. 각 게이트에선 금속탐지기 등을 통과해야 진입이 가능하며 경찰은 모든 시민·관람객을 대상으로 소지품 검사를 실시하고 있다.

주요 도로 5곳과 이면도로 15곳에는 바리케이드, 경찰 버스로 세운 차벽 등을 동원해 3중 차단선을 구축했다. 게이트 내부에는 경찰 특공대가 배치됐으며, 인파 밀집 구역을 높은 곳에서 조망할 수 있는 고공 관측 차량도 동원됐다. 이 차량에 장착된 카메라는 최대 30배율 확대 기능을 갖췄다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 21일 오후 서울 광화문 광장에 국내외 팬덤을 비롯한 인파가 몰려 있다. 오후 6시 기준 광화문·덕수궁 일대에는 3만2000~3만4000명이 모인 것으로 집계됐다. 박재현 기자 원본보기 아이콘

해외 팬들은 한국의 질서 문화에 감탄하거나, 팬으로서의 책임감을 보이겠다면서 경찰의 협조에 최대한 협조하려는 모습이다. 그리스에서 온 니코스씨(24)는 "아미는 굉장히 질서정연한 팬덤"이라며 "너무 기대되고 설레지만, 이런 기회를 준 한국에 피해를 주지 않기 위해 노력 중"이라고 했다.

카자흐스탄에서 온 교환 학생 이슬럼씨(20)는 "몸 수색이 철저한 걸 보니 역시 한국은 안전한 나라라는 느낌이 들어 안심된다"며 "역사적 순간을 즐겁게 만끽하고 싶다"고 기대감을 드러냈다.

'꼼수 관람'을 막기 위해 광화문 일대 빌딩 31곳도 출입이 통제되고 있다. 우회 입장이나 옥상 관람을 차단하고 안전사고 위험을 줄이려는 조치다. 전날 밤부터 시작된 광화문 광장 일대 도로 통제도 계속되고 있다. 차량이 오갈 수 없도록 막힌 세종대로는 22일 오전 6시까지 통제된다. 사직로와 율곡로는 이날 오후 4~11시, 새문안로와 광화문 지하차도는 오후 7~11시까지 통행할 수 없다.

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한편 정부는 정부서울청사에 현장 상황실을 설치하고 인파 밀집도 등을 실시간 관리하고 있다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr

박재현 기자 now@asiae.co.kr

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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