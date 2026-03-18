재화와 서비스 물가 동반 상승

임금 및 수요 기반의 물가 상승 지속

Fed 금리인하 경로 수정될듯

올해 동결 또는 1회 인하 가능성 높아

미국의 2월 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 크게 상회하며 인플레이션 우려가 다시 불거지고 있다. 에너지 가격 상승까지 겹치며 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 입지를 좁혔다는 평가다.

미 노동통계국(BLS)은 미국의 2월 PPI가 전월 대비 0.7% 상승했다고 18일(현지시간) 밝혔다. 이는 시장 예상치(0.3%)를 크게 웃도는 수치다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI도 0.5% 상승하며 예상치를 상회했다.

이에 따라 12개월 기준 PPI 상승률은 3.4%를 기록해 2025년 2월 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. 근원 PPI 역시 3.9%로 여전히 높은 수준을 유지했다.

구조적으로 보면 재화(Goods)와 서비스(Services) 모두 상승했다. 재화는 전월 대비 1.1% 상승하며 2023년 이후 최대 상승폭을 기록했다. 식품 +2.4%, 에너지 +2.3%를 기록하며 원자재 및 에너지발 인플레이션이 다시 불거졌다.

서비스도 전월 대비 0.5% 상승하며 전체 물가를 끌어올렸다. 여행, 금융, 유통 등 광범위한 상승을 보여줬다. 특히 자산관리 수수료는 1% 상승했고, 증권 중개·투자자문 등 금융 서비스 가격은 4.2% 급등했다. 즉 내수 서비스 물가 상승이 지속되고 있다는 의미다.

2월 PPI는 경제 전반에 인플레이션 압력이 크다는 것으로 해석된다. 서비스 인플레이션이 여전히 끈적한 점도 문제다. 임금 및 수요 기반의 인플레이션이 지속된다는 것인데, 이는 Fed가 가장 싫어하는 유형이다.

파이프라인 물가도 강하다. 미가공 원자재는 전월 대비 +3.1%, 에너지 원자재는 전월 대비 +6.0% 뛰었다. 앞으로 소비자물가지수(CPI)에 전가될 가능성이 크다는 것이다.

뉴욕증시는 2월 PPI를 반영해 일제히 하락 출발했다. 10년물 미국 국채 수익률은 현재 전장 대비 2.9bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 4.232%를 기록 중이다. 30년물 미국채도 1.0bp 상승한 4.863을 가리키고 있다.

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이에 따라 3월 금리 동결은 확정이고 올해 금리인하 경로도 수정 가능성이 커졌다. 금리 선물 시장에서는 연준의 첫 금리 인하 시점이 최소 12월 이후로 밀린 것으로 반영됐다. 올해 동결 또는 1회 인하 시나리오가 강화된 셈이다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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