국민의힘 소속 이철우(70) 경북도지사가 3선도전을 선언한다.


이 지사는 19일 오전 11시 경북도의회에서 경북지사에 출마한다고 선언할 예정이다.

이철우 경북도지사

이철우 경북도지사

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이 지사는 이자리에서 곧 다가올 지방선거에서 경북지사에 출마한다는 의사를 밝히고 앞으로 행보, 정책 비전을 직접 발표할 것으로 알려졌다.

이 지사는 오는 20일 경북도지사 예비후보에 등록한 뒤 21일 선거사무실 개소식을 열고 본격적인 선거운동에 뛰어든다.

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경북도 정무부지사, 국민의힘 국회의원 등을 지낸 이 지사는 현재 재선 경북도지사로 재임중이다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
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