경찰, 항공사 기장 살해 50대 구속영장 신청
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경찰이 항공사 기장 살해 후 도주하다 검거된 50대 전직 항공사 부기장 김모씨에 대해 구속영장을 신청했다.
부산경찰청은 18일 오후 살인 혐의로 김씨 구속영장을 신청했다고 밝혔다.
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김씨는 전날 오전 5시 30분께 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.
김씨는 앞서 A씨 살해 하루 전인 16일에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 기장 B씨를 목 졸라 살해하려다 실패하고 도주하기도 했다.
김씨는 A씨 살해 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 C씨 주거지에 찾아갔지만, 미수에 그쳤다.
이후 울산으로 도주했다가 범행 14시간여 만인 17일 오후 8시께 경찰에 붙잡혔다.
김씨는 공군사관학교 선배이자 직장 동료였던 A씨 등 기장 4명에게 앙심을 품고 수개월 전부터 미행하며 주거지를 파악하고 범행 장소를 물색하는 등 치밀한 계획을 세웠던 것으로 드러났다.
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경찰은 구체적인 범행동기 등 김씨 진술을 확보하고 신빙성 등을 검증하는 데 주력하고 있다.
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
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