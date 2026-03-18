경기 포천시는 관내 공공임대주택에 거주하는 청년 및 신혼부부를 대상으로 '2026년 청년·신혼부부 공공임대주택 주거비 지원사업'을 시행한다.

포천시, 무주택 청년·신혼부부 공공임대주택 주거비 지원 시행 안내문. 포천시 제공

포천시, 무주택 청년·신혼부부 공공임대주택 주거비 지원 시행 안내문. 포천시 제공

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이번 사업은 주거비 상승으로 어려움을 겪는 무주택 청년(19~39세)과 신혼부부(혼인 후 7년 이내 또는 3개월 이내 혼인 예정)의 경제적 자립을 지원하고 주거 안정을 지원하기 위해 마련됐다. 지원은 주택 유형과 입주 시기에 따라 임대보증금 지원과 월 임대료 지원으로 구분해 운영된다.


먼저 청년·신혼·신생아 매입임대주택인 포천헤리센트와 송우파인빌에 입주 예정이거나 2026년 이후 신규 입주한 가구에는 임대보증금을 최대 3000만원까지 무이자로 지원한다. 지원한 보증금은 한국토지주택공사(LH)에 직접 지급되며, 퇴거 또는 지원 종료 시 상환하는 방식으로 운영된다.

또한 포애뜰과 송우파인빌의 기존 입주자(2025년 이전 입주 가구)에게는 월 임대료의 50%(최대 10만원)를 지원한다. 지원금은 상·하반기로 나누어 소급 지급되며, 임차인 본인 계좌로 입금돼 주거비 부담을 완화하고 자산 형성에도 도움이 될 것으로 기대된다.

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포천시 관계자는 "이번 사업이 청년과 신혼부부가 포천에 안정적으로 정착하고 미래를 설계하는 데 실질적인 기반이 되길 바란다"고 말했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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