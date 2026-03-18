경기평택항만공사, 첫 LNG 급유 시범 운영 완료

평택항, 자동차 항로 LNG 벙커링 시대 개막

글로벌 녹색해운 거점으로…친환경 항만 평가 받게 돼

경기평택항만공사는 18일 평택국제자동차부두에서 개항 이래 최초로 대형 자동차운반선에 1290t(Metric Ton) 규모의 친환경 액화천연가스(LNG)를 성공적으로 급유했다고 밝혔다.

LNG 급유를 위해 정박 중인 급유선. 경기평택항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 첫 시범 운영 성공으로 평택항은 본격적인 상업용 친환경 선박 연료 공급(벙커링) 기반을 마련하며 국제 항만 경쟁력을 한층 끌어올렸다.

액화천연가스(LNG) 급유가 주는 의미에 대해 공사는 국제해사기구(IMO) 환경 규제가 계속 강화되는 상황에서 LNG 연료 급유가 가능한 항만은 '규제 대응이 되는 친환경 항만'으로 평가받을 수 있기 때문이라고 설명했다.

LNG 벙커링(선박에 LNG를 연료로 급유하는 사업)은 선박용 벙커C유를 대체하는 신성장 고부가가치 산업으로, 부산·울산·로테르담·싱가포르 같은 항만들이 이미 전략적으로 키우는 분야다. 따라서 이번 시범 급유 성공은 평택항도 이 시장에 들어갈 준비를 마쳤다는 신호가 된다.

이날 한국LNG벙커링㈜의 급유선 '블루웨일(Blue Whale)호'는 평택항 대표 자동차운반선사인 유코카캐리어스㈜의 '레이크 시라사기(Lake Shirasagi)호'에 1290t의 LNG를 차질 없이 공급했다.

이번 테스트 운영을 시작으로 유코카캐리어스㈜는 급유선 일정을 확보하고 추가 급유 선박이 도입되는 대로 평택항에서 지속해서 친환경 연료를 공급받을 예정이다. 이를 통해 평택항은 전체 자동차 항로 8개 서비스 지역 중 5개 노선에 LNG 연료를 공급, 명실상부한 '친환경 선박 연료 공급 항만'으로서의 확실한 입지를 굳힐 전망이다.

LNG 급유를 위해 정박 중인 급유선. 경기평택항만공사 제공 원본보기 아이콘

앞서 공사는 평택항의 친환경 항만 조성을 위해 발 빠르게 움직였다. 2025년 11월 유관기관 및 대표 기업들과 '평택항 탄소중립 그린수소 항만 조성' 업무협약을 체결해 기반시설(인프라)을 다졌고, 벨기에 안트워프-브뤼헤 항만(Port of Antwerp-Bruges)과도 친환경 연료 기반의 '녹색해운항로(Green Shipping Corridor)' 공동 구축을 위한 투자의향서(LOI)를 맺은 바 있다.

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김금규 경기평택항만공사 사장 직무대행은 "이번 LNG 급유 시범 운영을 통해 평택항이 해운 업계에서 높은 친환경 항만 경쟁력을 인정받게 됐다"며 "앞으로 평택항이 친환경 연료 공급 전환을 선도하는 세계적인 항만으로 거듭날 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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