6거래일 만에 재발동
올해 들어 매수 사이드카만 네 번째

18일 장중 코스피200 선물 가격이 5% 넘게 급등하며 유가증권시장에 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)가 올해 들어 네 번째로 발동했다.


한국거래소는 이날 오후 2시34분13초를 기해 유가증권시장 매수 사이드카를 발동했다고 공시했다. 발동시점의 코스피200 선물지수는 전 거래일 대비 5.08% 급등한 887.25였다.

코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준가 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

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유가증권시장에서 매수 사이드카가 발동된 건 지난 10일 이후 6거래일 만이다. 올해 들어서는 사이드카가 총 9번(매수 4번, 매도 5번) 발동됐다.

이날 오후 3시3분 기준 코스피 지수는 전날 대비 4.88% 오른 5916.86을 기록했다. 코스닥 지수도 전날 대비 2.02% 오른 1159.89를 나타냈다.

미국 증시 반등에 힘입어 코스피 지수가 3거래일 연속 상승하며 5700선을 회복한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 장 초반 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 20만 원과 100만 원을 돌파 했다. 2026.3.18 강진형 기자

미국 증시 반등에 힘입어 코스피 지수가 3거래일 연속 상승하며 5700선을 회복한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 장 초반 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 20만 원과 100만 원을 돌파 했다. 2026.3.18 강진형 기자

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이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
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