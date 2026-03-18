SK하이닉스가 2030년까지 자율형 팹(반도체 생산시설)을 구축하겠다는 계획을 밝혔다.

도승용 SK하이닉스 부사장(DT 부문장)은 17일(현지시간) 미국 캘리포니아 새너제이 컨벤션센터에서 진행된 엔비디아의 연례 개발자회의 'GTC 2026'의 패널 토의에서 "반도체 수요는 빠르게 증가하지만, 제조는 같은 속도로 확장되기 어려운 구조적 한계가 있다"며 이같이 밝혔다.

도승용 SK하이닉스 부사장(DT 부문장)은 17일(현지시간) 미국 캘리포니아 새너제이 컨벤션센터에서 진행된 엔비디아의 연례 개발자회의 'GTC 2026'의 패널 토의에 참여하고 있다. 김진영 기자 AD 원본보기 아이콘

고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치·맞춤형 제품 비중이 확대되며 팹 운영 난도가 상승하고 있는 만큼 기존 수준의 자동화 시스템만으로는 복잡해지는 제조 환경을 따라가기 벅차다는 진단이다.

도 부사장은 "품질·비용·속도 간 균형을 고려해 보다 정교한 의사결정이 필요하다"며 "이제는 사람의 경험이나 규칙 기반 자동화로는 이러한 요구를 충족하기 어렵다"고 덧붙였다.

그는 자율형 팹을 통해 설계부터 양산까지 전환 속도를 획기적으로 단축할 수 있을 것으로 내다봤다. 자율형 팹을 두뇌 역할인 '오퍼레이션 AI'와 몸을 맡은 '피지컬 AI', 그리고 모든 요소의 안전한 진화를 담당하는 '디지털트윈)' 등 세 가지 축으로 구축하겠다는 방침이다.

도 부사장은 "오퍼레이셔널 AI는 공장의 '두뇌'로, 엔지니어의 판단과 노하우를 데이터 기반으로 구현해 의사결정에 활용한다"며 "이를 통해 설비 유지보수, 결함 분석 등에서 처리 시간을 50% 이상 단축했다"고 설명했다.

피지컬 AI는 기존 시스템을 강화하고, 아직 사람의 의존도가 높은 영역으로 자동화를 확대하는 방향으로 접근한다. 반도체 웨이퍼 이송 장치(OHT) 등 이송 시스템을 AI와 연계해 지능화하는 방식이다. 도 부사장은 "비전 기반 로봇과 자율주행 물류로봇(AMR)을 활용해 물류 효율과 안전성을 높이며 부품 재고를 약 30% 절감하는 효과를 기대한다"고 부연했다.

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이들 세 가지 축이 형성되는 무대는 엔비디아가 제공한다. 도 부사장은 "엔비디아 옴니버스를 기반으로 실제 팹을 가상 공간에 구현한다"며 "이를 통해 생산 흐름, 자재 이동, 레이아웃 등을 사전 검증하고, 생산 중단 없이 시뮬레이션·AI 학습·운영 최적화를 수행하고 있다"고 강조했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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