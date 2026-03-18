UH 스위트 더 선릉 객실 예상도 AD 원본보기 아이콘

글로벌 호텔 브랜드 매니지먼트 기업 유에이치씨(UHC·대표 박성재)가 오는 4월, 서울 강남에 '유에이치 스위트 더 선릉(UH SUITE THE SEOLLEUNG)'을 공식 오픈한다. 유에이치씨의 25번째 호텔이자, 메인 브랜드인 '유에이치 스위트'의 12번째 지점이다.

유에이치 스위트 더 선릉은 선릉역 도보 1분 거리 초역세권에 위치하며, 지상 15층 규모의 건물 중 7개 층이 호텔로 운영된다. 특히 객실이 6~8인까지 투숙 가능한 중대형 평수로 구성되어, 가족 단위 여행객이나 단체 관광객이 이용하기에 적합하다.

이번 개점으로 유에이치 스위트는 선릉역 일대에만 총 3개 건물에서 호텔을 운영하게 된다. 기존 지점인 '유에이치 스위트 더 코엑스(UH SUITE THE COEX)'는 지난해 만실에 가까운 객실 점유율을 기록하며 별관을 증축한 바 있다.

유에이치씨는 강남 외에도 서울 내 핵심 요지로 지점을 빠르게 확장 중이다. 서울 중구 서울센터빌딩의 '유에이치 컨티넨탈 서울(UH CONTINENTAL SEOUL)'과 종로 파고다빌딩을 리모델링한 '유에이치 시리즈 바이 메리어트(UH Series by Marriott)'도 올해 상반기 내 오픈을 앞두고 있다. 유에이치 스위트 더 선릉을 포함한 모든 신규 지점은 오픈 즉시 브랜드 전용 앱인 '스테이션 바이 유에이치씨(STATION by UHC)'에 입점될 예정이다.

박성재 유에이치씨 대표는 "서울 강남 지점 확장은 지속적으로 이뤄질 예정"이라면서 "유에이치 스위트뿐만 아니라 실용성을 강조한 유에이치 플랫(UH FLAT) 등 타 브랜드에서도 최근 외국인 숙박객 비율이 눈에 띄게 상승하고 있다. 풍부한 객실 공급과 세련된 서비스를 통해 K-관광 산업의 성장에 앞장서겠다"고 전했다.

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한편, 유에이치씨는 국내를 넘어 글로벌 시장 공략에도 박차를 가하고 있다. 특히 말레이시아 조호바루 푸테리 항구에 위치한 '유에이치 플랫 호텔 앤 리조트 파인트리(UH FLAT HOTELS & RESORTS PINETREE)'는 인근 어학원 및 국제학교 등과 연계해 한 달 살기나 단기 연수용 숙박 시설로 수요가 증가하고 있다.

lshb01@asiae.co.kr



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