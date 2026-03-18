국민 목소리로 노래 만들어…광복절에 영상공개

작사가 한성일, 챌린지 가이드영상 제작참여

독립열사들이 꿈꾸던 '보통의 날들' 의미전달

KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 154,400 전일대비 3,700 등락률 +2.46% 거래량 655,499 전일가 150,700 2026.03.18 11:39 기준 관련기사 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 네이버도 소상공인 대출 갈아타기 서비스…정부 '포용금융' 호응 KB금융, 금융보안 리스크 대응…'그룹 정보보호협의회' 개최 전 종목 시세 보기 그룹은 18일부터 다음 달 30일까지 '함께 부르는 대한이 살았다' 챌린지를 진행한다고 밝혔다.

KB금융그룹은 이달 초 진행한 3·1절 기념 '다시 쓰는 대한이 살았다' 캠페인 연장선상으로 다음 달 말까지 '함께 부르는 대한이 살았다' 국민 챌린지를 진행한 뒤 관련 영상을 8·15 광복절에 공개한다고 밝혔다. 사진은 챌린지 홍보 이미지. KB금융 AD 원본보기 아이콘

함께 부르는 대한이 살았다 챌린지는 3·1절을 맞아 진행했던 '다시 쓰는 대한이 살았다' 캠페인의 연장 선상이다. KB금융은 2019년 3·1절 100주년 기념 '대한이 살았다' 캠페인을 진행했고, 이를 확장·계승한 프로젝트인 다시 쓰는 대한이 살았다 캠페인을 올해 이어갔다.

함께 부르는 대한이 살았다 챌린지에 참가자들은 다시 쓰는 대한이 살았다 캠페인에서 만든 노래를 부른다.

KB금융은 다시 쓰는 대한이 살았다 노랫말 공모전 최우수작인 한성일 작사가의 '보통의 날들'에 정재일 음악감독의 편곡과 가수 이적의 목소리를 더한 공식 음원과 영상을 공개한 바 있다.

KB금융이 지난달 27일 유튜브에 올린 이 영상은 이날 오전 10시50분 기준 조회수 486만935회를 기록 중이다. '공유'나 '좋아요'를 누를 때마다 KB금융이 독립유공자 후손 소상공인을 위해 2026원의 기부금을 적립하는 기부 캠페인도 진행 중이다.

함께 부르는 대한이 살았다 챌린지 참가자들은 '보통의 날들'과 '대한이 살았다' 중 하나의 가이드 음원에 맞춰 노래를 직접 부르는 영상을 개인 사회관계망서비스(SNS)에 필수 해시태그 2개와 함께 올려야 한다. SNS는 유튜브, 인스타그램 중 하나를 택하면 된다. 필수 해시태그는 #함께부르는대한이살았다, #KB금융챌린지다.

최우수 참가자 3인에게는 태블릿PC와 블루투스 스피커, 무선 헤드폰이 경품으로 지급된다. 참가자 중 10명에게 추첨을 통해 음원 스트리밍 1년 이용권을 증정하고, 모든 참가자에게 커피 쿠폰을 제공한다.

챌린지 가이드 영상 제작엔 한성일 작사가가 참여해 우리의 평범한 일상이 100여 년 전 독립운동가들이 꿈꾸었던 '보통의 날들'이었다는 노랫말의 의미를 깊이 있게 전달했다. KB금융은 오는 8월15일 광복절에 국민 목소리로 만든 함께 부르는 대한이 살았다 영상을 공개할 예정이다.

한성일 작사가는 "우리가 살아가는 보통의 날들이 당연하게 주어진 게 아님을 기억하며 노래를 통해 역사를 오래도록 기억하고 그 뜻이 100년 뒤 다음 세대에게도 이어지길 바란다"며 참여를 독려했다.

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KB금융 관계자는 "노래는 세대와 세대를 잇고 마음과 마음을 연결하는 힘이 있다고 생각한다"며 "국민 목소리로 함께 완성해 가는 이번 챌린지에 많은 이들이 참여해 우리 역사를 기억하는 또 하나의 힘으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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